Entretien de la salle de bain : Découvrez cette incroyable astuce pour nettoyer vos toilettes sans javel et sans produits chimique !

Les toilettes restent l’endroit le plus délicat à nettoyer dans la salle de bain. Son détartrage et son nettoyage constituent une réelle corvée. On se fait aider par des produits couteux et pas toujours efficaces. Toutefois, nous avons à portée de main des produits naturels qui nous permettront de venir très rapidement au bout de la crasse avec du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc.

Le bicarbonate de soude

La javel est un liquide ménager que nous bannissons de plus en plus de nos corvées ménagères pour sa toxicité et son effet corrosif. Le bicarbonate de soude vient le remplacer dans le nettoyage en profondeur de notre salle de bain. Le bicarbonate de soude est un nettoyant naturel qui peut servir de détartrant et d’agent blanchisseur sur la cuvette des toilettes.

Il suffit de saupoudrer cette dernière de bicarbonate de soude le soir au d’aller au lit. Ce qui permettra au bicarbonate d’agir tout au long de la nuit. Le lendemain vous n’avez plus qu’à vous munir d’une balayette ou d’une brosse à manche pour frotter avant de tirer la chasse. Le résultat est immédiat et vos toilettes retrouvent propreté et blancheur en éliminant le calcaire. Ne vous limitez pas à la cuvette, l’intégralité des toilettes peuvent bénéficier de ce nettoyage. Utilisez donc une éponge imbibée de bicarbonate pour l’abattant et la lunette.

Le vinaigre blanc

Le vinaigre blanc est très efficace pour le nettoyage de nos surfaces dont la cuvette de vos toilettes. Désincrustant, détartrant, anti-tarte, anti-moisissures et anti-odeur il vous aidera à purifier cette dernière. Vous devez faire chauffer un demi-litre de vinaigre blanc sans le faire bouillir pour qu’il ne perde pas toutes ses propriétés. Puis versez le liquide au fond de la cuvette et laissez agir une heure ou toute la nuit. Puis frottez à la brosse pour éliminer tout le tartre.

Le vinaigre est plus efficace que la javel qui nettoie en superficie en blanchissant, tandis que le premier élimine le tartre et les microbes. Le vinaigre blanc peut également désinfecter le fond de la cuvette si vous la videz et remplacez l’eau par du vinaigre avant de le nettoyer. Il vous servira aussi à l’aide d’une éponge et d’un pulvérisateur, à astiquer l’intégralité de vos toilettes.

Bicarbonate et vinaigre : un mélange magique

Comme vous pouvez le voir, il est plutôt simple de nettoyer ses toilettes. Pour plus d’efficacité, vous pouvez également fusionner le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc. Pour avoir votre mélange détartrant et désinfectant, vous devez mélanger une demi-tasse de bicarbonate de soude et un quart de tasse de vinaigre blanc. Versez-le par la suite dans la cuvette et laissez agir toute la nuit, avant de frotter et de tirer la chasse.

Vous pouvez également verser le vinaigre dans la cuvette et une demi-heure plus tard ajouter le bicarbonate pour un résultat express. Ses deux agents sont efficaces ensemble pour détartrer en profondeur tout en éliminant les bactéries.