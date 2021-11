Entretien de maison : quelques astuces naturelles pour vous débarrasser des cafards dans votre chambre !

Ces petites bestioles dégoûtantes peuvent rendre une habitation désagréable à vivre. Sans entretiens ni traitement des lieux, ils infestent l’intégralité de la maison. Ils apprécient les endroits humides et chauds et raffolent les déplacements nocturnes, notamment dans la cuisine à la recherche de nourriture. Une grande hygiène est indispensable pour éviter de les attirer.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Noémie Delva 🌿 (@naturellementgreen)

Le bicarbonate de soude

Posez du bicarbonate de soude, dans les coins de la cuisine ou des meubles, où nichent les cafards, ils vont en manger. Ils vont se déshydrater et mourir. Le bicarbonate de soude, est efficace aussi pour les fourmis, il empêche leurs accès dans votre maison.

Après avoir nettoyé le sol, il suffit de saupoudrer une fine ligne du produit sur les chemins des fourmis, le long des plinthes, et prés du mur. N’oubliez pas le seuil de la porte d’entrée. C’est la limite qu’ils ne peuvent plus franchir. Le bicarbonate de soude a l’énorme avantage d’être sans danger et peu onéreux.

Une recette magique

Voici une préparation plus simple avec de l’acide borique pour se débarrasser des cafards. Prenez une cuillère à soupe d’acide borique, et une quantité équivalente de lait concentré sucré. Mélangez le tout et en faire une pâte puis répartir la préparation dans les endroits de passage des cafards.

Renouvelez l’opération 3 semaines plus tard pour détruire la deuxième génération et une troisième fois si nécessaire pour d’autres générations de larves. C’est une recette très efficace de marins pour les cafards sur les bateaux.

Le vin

Fabriquez des pièges avec du vin sucré que vous disposerez dans des bocaux en verre. Répartissez-les dans les pièces infestées par les cafards. Ces derniers, attirés, s’y précipiteront et s’y noieront, incapables d’en sortir.

L’huile essentielle d’eucalyptus citronné

Si l’invasion de cafards débute tout juste, vous pourrez les éradiquer en versant quelques gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus citronné sur des morceaux de papier journal. Placez-les sur les lieux de passage des cafards.

L’huile essentielle de lavande

Sur des petits morceaux de coton, déposez 5 à 10 gouttes d’huile essentielle de lavande fine. Disposez-les un peu partout, notamment dans vos placards et renouvelez chaque jour l’application. Vous serez surpris du résultat.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Elvira Cale (@elviracaccia)

Le gel anti cafards

Placé en micro-doses, il s’applique à l’aide d’une canule et d’un bouton poussoir ou d’un pistolet. Il doit être placé derrière les placards de cuisine, les appareils électroménagers (lave-vaisselle, micro-ondes, four, réfrigérateur…) et, dans la salle de bain. Le gel n’est pas nocif pour les enfants et les animaux domestiques. Il ne demande pas de sortir de la pièce traitée.

Pour les fortes infestations, le gel peut être combiné à un fumigène ou à un insecticide liquide. Ceux-ci sont à placer dans une pièce afin qu’ils se vident intégralement. Ceci est toxique et nécessite que les personnes et les animaux domestiques sortent de la pièce, pendant au moins 4 heures.