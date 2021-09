Entretien de salle de bain : découvrez ces astuces simples, mais incroyables pour détartrer vos toilettes sans bicarbonate de soude !

Il est connu de tous que le nettoyage des toilettes peut devenir fastidieux. Cette tâche devient encore plus difficile quand ces toilettes commencent à dégager de mauvaises odeurs et présentent des taches de tartres. Il y a toutefois des astuces qui pourront vous permettre de faire ce nettoyage très facilement. Si vous pensez au bicarbonate de soude, sachez qu’il y a d’autres moyens pour y arriver.

View this post on Instagram A post shared by Ⳅⲇⲉⲥь ⲃυⲇⲉⲟ υⳅ ⲦυⲕⲦⲟⲕⲁ👆🏻❤️ (@tiktok_love.1)

Astuce au vinaigre de cidre de pomme

Pour cette astuce, vous n’aurez besoin que de 3 ingrédients :

Une brosse

¼ de tasse de vinaigre de cidre de pomme

Du jus de citron

Il suffit de mélanger ces trois ingrédients, ensuite vous verserez le tout dans la cuvette de vos toilettes en insistant sur les parois. Frottez ces parois ainsi que les zones cachées avec une brosse. Laissez le mélange agir pendant 15 voire 20 minutes puis tirez la chasse.

Astuce au vinaigre blanc

Vous n’avez que du vinaigre blanc dans votre cuisine ? Pas d’inquiétude, vous pouvez bel et bien nettoyer vos toilettes facilement avec cet ingrédient. Pour ce faire, il vous suffit de :

Mettre ½ litre de vinaigre blanc à ébullition

Verser délicatement le vinaigre blanc bouilli sur les parois des toilettes

Laisser le produit agir pendant 1 voire 2 heures

Nettoyer ensuite les bords des toilettes avec un chiffon imbibé de vinaigre blanc et frotter les parois avec une brosse.

Astuce au coca-cola

Vous avez entendu parler du nettoyage des toilettes avec le coca-cola et vous vous demandez comment vous y prendre. Il vous suffit de verser dans les toilettes une canette de Coca-Cola et laisser agir pendant 1 voire 2 heures puis frotter avec une brosse.

Le coca-cola agit beaucoup plus pour enlever les traces de calcaire dans des toilettes le laissant bien propre. Même s’il y a d’autres produits bien plus efficaces, le coca-cola est une bonne alternative quand on n’a que ça dans sa cuisine.

View this post on Instagram A post shared by Bubble Fresh Cleaning Services (@bubblefreshcleaning)

Astuce aux cristaux de soude

Les cristaux de soude peuvent valablement remplacer le bicarbonate de soude en raison de ses propriétés qui sont similaires à ce dernier. Cependant, avant de vous mettre à mettre en pratique cette astuce, portez des gants, car, les cristaux de soude sont corrosifs et beaucoup plus que le bicarbonate de soude.

Pour mettre en pratique cette astuce, commencez par :

Mettre de l’eau à ébullition dans une casserole

Dans la cuvette des toilettes, mettre 2 cuillères à soupe de cristaux de soude et verser délicatement l’eau chaude.

Laisser agir pendant 1 à 2 heures et venir frotter avec une brosse

Astuce à l’acide citrique

L’acide citrique est un désincrustant, un fongicide, un détartrant et un puissant bactéricide très efficace. Pour l’utiliser et nettoyer vos toilettes, il suffit de :