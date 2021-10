 Entretien des bijoux : voici les astuces pour les garder toujours brillants !

Avez-vous des bijoux et comptez-vous bien les garder toujours beau et brillants peu importe le type de matériau avec lequel il est fabriqué ? C’est tout à fait normal. Pour vous aider dans ce sens, nous vous proposons des manières simples pour arriver à nettoyer tous vos types de bijoux.

Le nettoyage des bijoux en général

Il y a de simples moyens pour parvenir à prendre soin de pratiquement tous les bijoux chez soi quand on n’a pas les moyens de se rendre chez un bijoutier. Il vous faut juste de la pâte dentifrice et une brosse à dents à poils doux. Beaucoup de personnes hésitent à utiliser e dentifrice de peur qu’il ne soit trop abrasif. Pourtant, il est très efficace et permet de nettoyer l’argent, les diamants et l’or. Il ne doit pas être utilisé sur les perles délicates et sur les pierres précieuses.

Vous pouvez faire un autre type de soin, et pour cela, il vous suffit de vous munir d’un bol que vous tapisserez avec du papier aluminium. Mettez un peu d’eau tiède dans le bol tapissé et ajoutez du bicarbonate de soude, du sel, et un peu de produit vaisselle. Mettez-y vos bijoux à nettoyer. Frottez, rincez et lustrez avec une peau de chamois. Vous pouvez aussi utiliser une gomme blanche ou de la mie de pain pourront vous aider à gommer les petites saletés et à faire briller vos bijoux.

Le nettoyage des bijoux en argent

Pour spécifiquement nettoyer vos bijoux en argent, vous pouvez de temps à autres les astiquer avec une peau de chamois. Vous leur évitez d’avoir un aspect patiné et ils n’ont pas un aspect vieux après le nettoyage. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez utiliser un mélange de citron et de bicarbonate de soude en pâte pour décrasser votre bijou en argent.

Le nettoyage des bijoux en or, diamants et pierres précieuses.

Pour ce qui est du nettoyage de vos bijoux en or, il vous suffit de glisser vos bijoux dans une solution d’eau gazeuse mélangée à un peu de shampoing doux. Brossez en douceur et rincez. Pour faire briller vos bijoux, frottez-les avec un chiffon imbibé de talc ou avec un peu de mie de pain.

Prendre soin de ses bijoux.

Après avoir fait l’acquisition de votre bijou, le mieux c’est de demander à votre bijoutier comment vous y prendre pour entretenir et nettoyer vos bijoux. Après, vous devez faire attention pour ne pas abîmer votre bijou.

Il y a certaines activités que vous ne pouvez pas faire tout en gardant vos bijoux aux doigts. C’est le cas de la vaisselle par exemple, du sport ou même quand vous voulez dormir. Le fait est que vous pouvez soit perdre votre bijou, le taper contre quelque chose et l’abimer.

Vous devez également penser à retirer vos bijoux et à les garder précieusement dans une boite à bijou dans un tissu de soie ou dans un pochon en soie.

Ceci est valable pour tous les types de bijoux. Qu’ils soient de haute, moyenne ou basse qualité, si vous voulez en profiter, vous devez en prendre soin. N’oubliez pas de mettre un morceau de craie blanche dans votre boite à bijou pour qu’elle absorbe l’humidité.