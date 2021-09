Entretien des chaussures : les baskets peuvent-elles être lavées en machine ? 

Presque quotidiennement à nos pieds, les chaussures sont l’un des accessoires les plus utilisés par l’homme. Et dans cette catégorie d’accessoires, les baskets sont les plus sollicitées.

Certains préconisent de les laver en machine, mais cette pratique est-elle sans conséquence sur vos paires ? Un point d’ombre que nous élucidons à travers quelques précisions.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @thebasketballshoes

Laver les baskets en machine, c’est possible

Quand il s’agit de leur entretien, le plaisir de les porter se transforme en inquiétude par rapport à comment les nettoyer efficacement. Compte tenu de la quantité journalière de déchets susceptibles d’être accumulés par les chaussures, il est normal de leur rechercher un traitement des plus hygiéniques. C’est ainsi que la machine à laver apparaît comme un moyen plus efficace de nettoyer les impuretés sur une basket plutôt qu’un simple lavage manuel.

Mais en réalité, même si cette possibilité est envisageable, il doit néanmoins suivre un certain nombre de précautions. Toutes les formes et toutes les couleurs de baskets ne sont pas à laver.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @thebasketballshoes

Les baskets à laver en machine et celles à ne pas laver en machine

Il est recommandé d’effectuer un lavage en machine principalement sur les chaussures en toile. En effet, leur matière est plus apte à supporter un tel traitement. Par contre, il est formellement interdit de mettre dans votre machine à laver des paires en cuir par exemple. Non seulement vous risquez d’abîmer vos chaussures, mais également d’endommager la structure de lavage de votre appareil.

La couleur peut également jouer un rôle décisif dans votre décision ou non d’insérer votre chaussure dans la machine. Certaines teintes résistent durablement au lavage dans l’appareil tandis que d’autres perdent de leur éclat progressivement. Un état de choses qui peut être encore plus récurrent lorsque certaines précautions ne sont pas prises avant le lavage.

Les instructions à suivre pour un lavage en machine réussi

Le lavage en machine de vos chaussures ne doit pas se faire à la va-vite. Il doit respecter un certain nombre d’étapes préliminaires.

En premier lieu, vous devez d’abord veiller à débarrasser vos paires de baskets de leurs lacets. Ensuite, vous pouvez les faire plonger dans un mélange d’eau et de percarbonate de sodium. Enfin, vous pouvez également penser à retirer les semelles intérieures de vos chaussures pour un nettoyage approprié.

En deuxième lieu, vous devez chercher au maximum à faciliter la tâche d’élimination des impuretés à votre chaussure. C’est pour cela qu’il vous est recommandé de procéder à un prénettoyage manuel de votre basket. Vous pourrez ainsi réussir à la dépoussiérer partiellement et même à enlever les blocs de boue coincés sous sa semelle.

En troisième lieu, vous pourrez à présent vous préparer à insérer vos chaussures dans la machine à laver. Mais avant cela, une ultime étape sera importante. Afin de préserver le tambour de votre machine des frottements ou fortes collisions avec vos paires de baskets, il est conseillé d’envelopper ces dernières dans des serviettes.

Vous pouvez également décider de les laver ensemble avec vos habits afin de diminuer considérablement le risque de collision avec la paroi de votre machine à laver. Cependant, veillez à ne pas trop la surcharger.