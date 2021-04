Entretien des cheveux blonds : les meilleures astuces pour avoir une belle coiffure !

Cette couleur peut devenir jaune, et même terne au fil des jours. Il est alors judicieux d’envisager toutes les astuces pour que votre balayage ne soit pas insupportable à regarder quelques jours après le passage chez le coiffeur. Certains professionnels ont tendance à penser que ce sont les cheveux foncés qui sont les mieux lotis.

Le Top 3 des astuces pour entretenir facilement votre blond

Que ce soit pour une coloration complète ou encore des mèches, voire un simple balayage, sachez que l’entretien reste le même. Bien sûr, vous ne devez pas faire l’impasse sur les shampoings, l’après-shampoing ainsi que les masques, voire les produits dont la substance est violette.

Le lissage et le brushing ne sont pas les meilleurs amis des cheveux blonds, il faut donc profiter des méthodes naturelles .

. Pour que le blond ne jaunisse pas, achetez des produits pour les cheveux clairs, voire colorés si ce n’est pas votre couleur naturelle. Les soins sont souvent bleus ou violets.

Les cheveux blonds peuvent rapidement devenir pailleux, il faut donc les couper assez régulièrement pour entretenir vos pointes.

Oubliez bien sûr tous les tutoriels que vous pourrez découvrir sur les réseaux sociaux ou YouTube, seuls les conseils d’un professionnel seront indispensables.

Protégez le blond des rayons du soleil

Les rayons du soleil sont clairement néfastes pour votre peau puisqu’ils sont à l’origine de rougeurs, mais également des cancers. Il n’est donc pas surprenant d’apprendre que l’exposition au soleil est problématique pour les cheveux blonds. Ces derniers seront beaucoup plus secs et ternes, il faut alors les protéger en adoptant un chapeau, un foulard ou encore une casquette. Cela permet aussi de sublimer un peu plus votre style vestimentaire. Comme c’est le cas pour les rayons du soleil, optez aussi pour des sprays thermoprotecteurs qui protègent les fibres capillaires de la chaleur.

Vous trouverez des produits dans les centres commerciaux, ils sont à utiliser pour un brushing ou pour sécher les cheveux, mais vous pouvez aussi vaporiser vos cheveux tous les jours.