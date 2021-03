Entretien du linge : un produit incroyable va révolutionner vos machines ! Vous l’avez tous, c’est pas cher !

Les méthodes de grand-mère sont souvent les plus économiques. Dans ce registre, le vinaigre blanc est très souvent utilisé, et son efficacité peut être redoutable. En voici 8 utilisations faciles pour entretenir le linge. Vous savez sans doute que le vinaigre blanc est l’ingrédient indispensable qu’il faut pour préparer des produits ménagers de qualité.

Les différentes utilisations du vinaigre blanc pour s’occuper du linge

Il n’y a pas que le sol, le frigo ou le lave-vaisselle qui peuvent être entretenus avec du vinaigre blanc, il y a aussi le linge :

Pour une meilleure qualité

Plutôt que d’utiliser du liquide lessive, il est possible d’utiliser du vinaigre blanc pour améliorer la qualité de lavage du lave-linge. Par contre, il est important de savoir doser.

Pour purifier les serviettes

Afin d’avoir des serviettes blanches comme neige, il faudra mouiller les serviettes avec de l’eau chaude, avant de les mettre dans la machine à laver. Par la suite, il faudra mettre environ 2 tasses de vinaigre dans la machine à laver, puis actionner le mode « cycle normal ».

Tout à 30° synthétique sauf la laine. 600-800 tr/minute Et vinaigre blanc comme adoucissant. Linge impec. Machine comme neuve. — Osef Mégrav (@OsefMegrav) August 26, 2020

Le vinaigre blanc contre les odeurs

Le vinaigre blanc élimine les mauvaises odeurs qui restent parfois sur les vêtements après le lavage. Contre ces odeurs tenaces, il suffit de mélanger un verre de vinaigre blanc à une grande quantité d’eau, puis d’y tremper les vêtements. Après 20 mn environ, les vêtements essorés pourront passer à la machine.

Du vinaigre blanc contre les taches tenaces

Toutes les tâches ne partent pas facilement, et c’est le moins qu’on puisse dire. Pour remédier à ce genre de situations, il faudra pulvériser le vinaigre blanc sur la tâche, de préférence à l’aide d’un vaporisateur. Après un temps de repos de 10 à 15 minutes environ, le vêtement peut être lavé.

Lorsqu’il s’agit d’une tâche peu importante, il est possible de tremper la partie tachée dans une petite quantité de solution vinaigrée (un mélange de 2 tasses d’eau et d’une tasse de vinaigre blanc). Par contre si la tâche est importante, du vinaigre associé à une cuillère à soupe de bicarbonate de soude serait plus efficace. Aussi, dans le dernier cas, il ne faudra pas utiliser ce mélange fréquemment, puisqu’il a des propriétés abrasives.

Protection des couleurs

Avec du vinaigre blanc, les couleurs foncées risquent moins de s’éclaircir après les lavages. Pour cela, il faut ajouter une demi-tasse de vinaigre blanc dans le liquide qui servira à rincer le linge.

Tuto : Comment fabriquer sa propre lessive écologique 👖👕 C'est meilleur pour la santé et vraiment pas compliqué (avec @MaelCtd) pic.twitter.com/Ivoh2V4EEj — Brut nature FR (@brutnaturefr) April 12, 2020

Des poils d’animaux persistants

Quand on a des animaux, ou des peluches, les poils peuvent persister sur les vêtements, même après le lavage. Une tasse de vinaigre dans la machine à laver peut régler le problème.

Pour un linge plus souple

Plutôt que d’acheter de l’assouplissant, le vinaigre blanc peut être une très bonne alternative. Il suffira d’une demi tasse de vinaigre blanc dans l’espace réservé à l’assouplissant pour avoir un linge tout doux.

Le vinaigre blanc pour récupérer les textiles abîmés

Pour récupérer des vêtements abimés par un peu trop de détergent, des vêtements blancs qui commencent à ternir, ou encore des vêtements de couleur qui commencent à changer, un peu de vinaigre peut régler le problème.

Pour cela, il suffit d’ajouter une tasse et demie de vinaigre blanc, dans le lave-linge. Pour les vêtements vraiment usés, 2 verres de vinaigre blanc dans un demi-litre d’eau chaude peuvent régler le problème. Il faudra veiller à laisser le tout reposer pendant toute une nuit.

Notons qu’il ne faut jamais mélanger le vinaigre blanc et du détergent. Cela risque de définitivement abîmer le vêtement.