Envie d’ananas ? Voici comment les cultiver en intérieur chez vous !

Vous aimez manger l’ananas, vous en avez souvent envie et vous vous demandez s’il vous est possible d’en faire pousser chez vous. Il est tout à fait possible de le faire pousser dans votre intérieur. Cependant, vous devez être patient et suivre certaines étapes pour réussir à avoir de bons ananas. Voici les étapes à suivre.

Enlevez et bouturez la couronne de l’ananas

Pour planter de l’ananas, vous aurez avant tout besoin de sa couronne. Il s’agit du bouquet de feuilles vertes qui se trouve au-dessus du fruit. Vous devez le retirer intact, avec toutes ses feuilles et sa racine.

Enlevez un peu de feuilles pour dégager la racine qui était enfoncée dans le fruit. Prenez la couronne et placez-la de sorte à ce que les feuilles se retrouvent en bas et la racine en haut. Vous devez la laisser ainsi pendant maximum une semaine pour que la racine s’assèche un peu et que les feuilles durcissent également un peu. Quand c’est fait, prenez une carafe ou un pot de fleurs ou encore une tasse de bonne capacité pouvant contenir la couronne sans la laisser tomber au fond.

Trempez la racine dans l’eau et laissez apparaître les racines. Si au bout de quelques semaines vous ne voyez rien, reprenez l’opération avec une autre couronne d’ananas. N’attendez pas que les racines grandissent assez avant de transplanter les boutures dans un pot.

La culture de l’ananas

L’ananas a besoin d’espace pour bien grandir. Trouvez donc un contenant assez grand autant en hauteur qu’en largeur pour faire la transplantation des boutures. Percez sa base pour laisser drainer l’eau en incorporant une couche de billes d’argile. Mettez du terreau à broméliacées ou du terreau à boutures. Creusez un trou assez profond et mettez la bouture de l’ananas. Les petites racines naissantes doivent être en terre. Ajoutez du terreau pour stabiliser la couronne en terre.

Le reste, ce serait la patience et les soins. Vous devez arroser la plante modérément de sorte à ce que la surface du terreau soit humide. Arrosez peu pour que l’eau ne stagne pas non plus dans le pot. Vous devez placer la plante dans un endroit bien exposé aux rayons de soleil de façon périodique. L’ananas pour bien mûrir a besoin d’une température supérieure à 15 °C.

Pour mieux faire pousser votre plante, vous devez lui apporter des soins nécessaires comme des engrais naturels comme le compost ou des engrais commerciaux. En général, au fur et à mesure qu’elle grandit, la plante d’ananas doit être empotée dans un autre pot, car le pot dans lequel elle se trouve ne lui suffirait plus.

Pour avoir le fruit de l’ananas à l’extérieur, il faut environ 18 mois. Par contre à l’intérieur, elle pourrait prendre plus de temps pour grandir. Le plus important reste la patience. Vous devez tout de même garder en tête que le fruit qui en résultera ne sera pas aussi gros que celui que vous achetez au centre commercial.