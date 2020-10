Envie de bébé : quelles plantes pour booster la fertilité féminine ? Découvrez toutes les recettes !

Il existe des plantes qui boostent la fertilité chez la femme. On les appelle les fertility friendly, et celles qui souhaitent avoir un enfant, peuvent en trouver chez les herboristes. Il s’agit de plantes, tout ce qu’il y a de plus simple, qu’on a l’habitude de négliger parfois, alors qu’elles peuvent aider de nombreux couples à assouvir leur désir d’enfants.

Des plantes qui aident à avoir des bébés

Bien avant les pharmacies et les hôpitaux, les traitements se faisaient par les plantes. Ces dernières possèdent un réel pouvoir en matière de prévention et de guérison, que de moins en moins de personnes connaissent aujourd’hui. Ainsi, tisanes ou infusions peuvent aider lorsque l’on a pour projet d’avoir des bébés. Faîtes à base de plantes spécifiques nommées « fertility friendly », ces préparations aideront l’organisme à préparer la venue d’un bébé, en boostant la fertilité de la femme.

Les plantes concernées sont naturopathes, et ont pour but de rétablir l’équilibre oestrogènes-progestérone, mais aussi de calmer le système nerveux. En règle générale, les plantes n’ont pas d’effets indésirables. Toutefois, il est conseillé de faire quand même attention en prenant ces infusions et tisanes. Aussi, dès que l’on sent un effet indésirable, le mieux est d’arrêter immédiatement la prise de ces solutions.

trop envie d’avoir un enfant mais qu’il reste bébé à vie parce que après sa devient juste une source de dépense chiante — NAEL🇲🇦 (@nael4real) October 2, 2020

Notons que malgré qu’il s’agisse de plantes, et donc de solutions naturelles, il y a souvent une posologie à respecter. Il vaut mieux demander à son herboriste ou autre professionnel, la manière de prendre ce genre de remèdes, pour que cela soit vraiment efficace.

Des orties en infusion

L’ortie est une plante pleine de vertus, et qui est très bon pour l’organisme en générale. Cette plante est riche en plusieurs minéraux tels que le fer, le magnésium et le calcium. L’ortie est réputée pour avoir des agents anti-inflammatoire, qui favorisent chez la femme, qu’une paroi de l’endomètre saine se développe. Il s’agit d’une couche qui s’étale à l’intérieur de l’utérus, et qui augmente de volume au bout de chaque mois, dans l’attente d’une nidation, et donc d’un bébé.

L’ortie est également connue pour améliorer la circulation. Si l’infusion d’ortie est efficace pour avoir un bébé, après la naissance de l’enfant tant désiré, l’ortie prise en tisane, peut aider cette fois à stimuler la lactation chez la mère.

j'ai envie de retourner aux moments de la maternité avec mon tout petit bébé 😭😭😭😭 — CMF 🍒 (@_cfrndz) October 6, 2020

Des feuilles de framboisier pour une bonne tisane

Elles sont connues pour avoir une forte teneur en calcium, mais surtout, les feuilles de framboisier aident à apporter de la tonicité à la muqueuse utérine. On comprend donc que ces feuilles sont tout à fait bénéfiques, pour toute femme qui veut avoir un bébé.

Par contre, il y a une contre-indication en ce qui concerne les feuilles de framboisier. Si elles sont adaptées pour la préparation de la grossesse, une fois que la femme est enceinte, il faut arrêter d’en prendre.

Des trèfles des prés en infusion

Plutôt connue aux USA, cette plante a la faculté de modifier le pH de l’utérus de la femme, afin qu’il soit plus alcalin. Cela augmentera ainsi les chances d’avoir une grossesse. Le trèfle des prés est également riche en protéines et en chlorophylle, ce qui est un bon moyen de rééquilibrer l’organisme.

En plus de ces plantes, pour plus d’efficacité, il est possible de faire une cure de pollen. C’est un bon moyen pour que l’organisme assimile une bonne quantité de nutriments, aussi bien pour la femme que pour le bon développement du futur bébé. De même, la cure de pollen aide à rééquilibrer le système hormonal.