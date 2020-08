Enzo Zidane : le fils de Zinédine demande en mariage Karen Goncalves, elle dévoile son énorme bague !

C’est fait ! Enzo Zidane vient de faire sa demande en mariage. Une chose de bonne qui rend heureuse Karen Goncalves. Le jeune homme a officialisé en effet, sa relation avec sa petite amie et l’a annoncé par ses propres soins sur son compte Instagram. L’annonce est suivie d’une vidéo sur laquelle on aperçoit le couple heureux.

Une rencontre étincelante !

Enzo Zidane est non seulement fils de joueur mais il l’est également. Agé de 25 ans, le milieu de terrain du club UD Almeria a déjà une assez grande renommée. Cela est en partie dû à son père qui est une des légendes du football mondial. En effet, Enzo est le fils aîné de l’actuel entraineur du Real Madrid. Le jeune est tombé sous le charme de Karen Goncalves. De nationalité vénézuélienne, Karen est une activiste qui milite en faveur de son pays. Elle a quitté son pays natal pour s’installer à Madrid à l’âge de 19 ans, bien lui en a pris d’ailleurs car elle a pu y trouver l’amour.

Enzo et Karen se sont mis ensemble en 2018 et les deux amoureux n’ont eu de cesse de s’afficher sur les réseaux sociaux. Heureux et épanouis, ils vivent leur relation avec la bénédiction de la famille Zidane. Les abonnés du jeune joueur sont aussi ravis de cette liaison amoureuse. Karen est d’un soutien indéfectible pour son homme car on la voit toujours derrière son homme dans les moments les plus compliqués. La photo du couple soulevant le maillot de son club actuel à ses débuts en est une preuve.

Enzo et Karen sont fiancés à présent

Après deux ans de partage de vie, Enzo Zidane s’est finalement jeté à l’eau. L’aîné de Zinedine Zidane a donc fait le premier pas vers une vie de couple légale. Le détail qui frappe aussi le plus sur la photo postée par le footballeur, est la bague de fiançailles que celui-ci a offert a sa dulcinée. En effet, la bague de Karen est sertie de diamant et a une taille assez grande. Grande pour montrer l’étendue des sentiments que le jeune Enzo éprouve pour sa future femme.

Par ailleurs, après avoir fait sa demande en mariage, Enzo a publié une série de photos de sa compagne et lui. On voit les deux amoureux enlacés avec de beaux sourires. On retrouve aussi une vidéo dans laquelle Enzo promène sa future épouse sur un jet ski. La musique jouée dans la vidéo est celle de Dani Martin (Mira la vida). Une manière romantique qu’Enzo a trouvée pour honorer sa chérie. La publication du joueur a eu plus de 37.000 mentions « J’aime », faut le noter !

Sur les traces de son père?

Après avoir publié la vidéo, Enzo a mis une légende très explicite. Ecrit en espagnol, le message était « Pour toujours, je t’aime K ». Un élan de tendresse auquel la réponse a été succincte. En effet, Karen Goncalves a répondu, écrivant toujours en espagnol « Pour toute la vie E ». Les internautes ne sont pas restés indifférents à tout cet amour ni à l’évènement. Ils ont donc commenté la publication avec de nombreux messages adorables. Les fans du joueur ont démontré leur soutien au couple.

Si Enzo Zidane pense à se marier déjà aussi jeune, c’est parce qu’il suit les pas de son père. Tout comme son fils, Zinedine s’est marié avec sa femme Véronique à l’âge de 22 ans. Ensemble depuis 1994, « Zizou » et sa femme se sont toujours épaulés. Le couple du champion du monde 1998 est un exemple dans le milieu du football.