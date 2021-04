Epilation lumière pulsée : des avis positifs pour cette méthode incroyable ?

Si vous ne souhaitez plus vous raser ou encore vous épiler avec une méthode traditionnelle, sachez qu’il est possible d’adopter l’épilation à la lumière pulsée.

Cette dernière n’est plus réservée à un usage en institut puisque vous pourrez enfin profiter de cette technique à la maison grâce à des appareils portables.

Des témoignages différents en fonction des appareils

Le marché de l’épilation à la lumière pulsée est très important, vous avez donc des versions estampillées Braun ou encore Philips, mais toutes n’apportent pas les mêmes avantages. En général, les avis sont positifs sur les sites dédiés aux consommateurs. Les utilisatrices estiment que l’usage est rapide, les résultats sont par contre longs à obtenir.

Il faut souvent attendre plusieurs mois pour que les poils ne soient plus aussi nombreux .

. Vous devez aussi être vigilant par rapport à l’exposition au soleil puisqu’il ne faut pas programmer de séances au cours de l’été.

L’épilation à la lumière pulsée peut être efficace, mais elle présente de sérieuses contraintes que vous ne devez pas mettre de côté.

S’il s’agit d’une première utilisation, n’hésitez pas à comparer tous les épilateurs pour la lumière pulsée en vous focalisant sur les avis déposés par les clients. Dans tous les cas, cette méthode présente des points forts puisque vous pourrez l’utiliser pour diverses zones comme les bras, le maillot, les aisselles, et même le visage sous certaines conditions bien sûr.

Trois avantages pour cette épilation à la lumière pulsée

Si certaines expériences ne sont pas forcément positives, d’autres sont réellement intéressantes. Il faut savoir que les résultats sont généralement plus voyants chez les brunes puisque les poils sont foncés, mais la peau doit être claire. Le capteur peut ainsi repérer plus aisément les poils. Les personnes qui sont blondes n’auront pas un réel avantage avec cet épilateur. Ce dernier se démarque donc avec trois points forts puisque l’épilation est permanente, les appareils sont utilisables à la maison et les traitements sont rapides.

En effet, il faut cinq minutes environ pour traiter les deux jambes avec un appareil de la marque Braun. Les avis pour ce dernier sont d’ailleurs positifs puisqu’il est moins encombrant que la version dévoilée par Philips qui rencontre un vif succès. N’oubliez pas de vous protéger notamment par rapport aux flashs, cela est souvent négligé par les femmes ainsi que les hommes.

De plus, l’épilation à la lumière pulsée selon les avis n’est pas réservée à la gent féminine puisque les hommes peuvent aussi l’adopter pour le torse et d’autres parties du corps. Ils doivent suivre les mêmes directives et être très vigilants par rapport à l’exposition au soleil.