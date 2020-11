Eric Antoine : l’humoriste au bord des larmes dans « La France a un incroyable talent » en évoquant ses enfants !

M6 a diffusé ce mardi 27 octobre 2020, la suite de l’émission La France a un incroyable talent. Un duo de candidat a fait remonter des émotions aux membres du jury, surtout en ce qui concerne le magicien Eric Antoine, qui a été très ému, parce que cela lui a rappelé ses enfants.

La plus chère des quarantaines pour Eric Antoine qui culpabilise

Les changements sont légions cette année pour l’émission La France a un incroyable talent sur M6. Déjà, on apprend que pour des raisons budgétaires, David Ginola s’en est allé. Karine Le Marchand a alors pris les commandes du célèbre programme et tout semblait prêt lorsque le 1er jour du tournage tout s’est arrêté !

En effet, malgré les précautions prises en raison de la pandémie du coronavirus, le concours a dû être retardé parce qu’un membre du jury a été testé positif. Au départ, la chaîne ne voulait pas révéler l’identité de la personne concernée, mais finalement, Eric Antoine a avoué être la personne atteinte.

L’humoriste et magicien a donc dû être mis en quarantaine sur place, puisqu’il ne pouvait rentrer chez lui. Cependant, Eric Antoine a confié s’être senti très coupable de la situation, surtout que tout était arrêté pour 2 semaines : « J’ai été testé positif le premier jour du tournage. On m’a mis dans une pièce en quarantaine. J’y suis resté à me morfondre toute la journée. Je me sentais coupable. J’avais les larmes aux yeux ».

Heureusement pour Eric Antoine, il n’a pas vraiment souffert de la maladie, puisqu’il était asymptomatique. Il a confié qu’il a juste fait : « un caca mou ». L’une des raisons pour lesquelles l’humoriste s’en est voulu, c’est le coût exorbitant qu’a généré sa situation à la production : « J’ai eu le Covid le plus cher de France. Sérieusement, j’ai mis 300 personnes au chômage. Et rien que pour un car régie, la facture est de 50 000 euros par jour. Au total, ça a coûté 2 millions d’euros à la production » !

Eric Antoine très ému, se confie sur ses enfants qui lui manquent

Heureusement, tout va bien maintenant, et le tournage de La France a un incroyable talent a pu être mené à bien. C’est le moment de la diffusion dorénavant, et chaque mardi, les téléspectateurs retrouvent leur programme favori sur la chaîne M6.

Avec pour la 1ère fois dans l’émission Karine Le Marchand à l’animation, on découvre le magicien aux côtés de ses collègues. Les membres du jury sont finalement au complet avec Hélène Ségara, Sugar Sammy et Marianne James.

Comme à chaque fois, c’est toujours un véritable spectacle d’assister à La France a un incroyable talent. A chaque épisode diffusé, les internautes ne se lassent pas de réagir aux différents numéros. Si certains sont complètement lunaires, d’autres sont vraiment impressionnants, et encore, particulièrement touchants.

Ce fût le cas la semaine passée dans l’épisode diffusé le mardi 27 octobre. En effet, il s’agissait d’un candidat qui avait déjà eu à participer à l’émission. Pour cette seconde participation, le candidat est venu avec sa fille, pour un duo père-fille.

La chorégraphie qu’ils ont exécutée a profondément ému Eric Antoine. Notons que l’humoriste est papa de deux garçons prénommés Ulysse et Raphaël. Avec le tournage et sa quarantaine, il les a vu il y a un bon moment.

Voir cette complicité entre un père et son enfant, a submergé Eric Antoine d’émotions : « C’est dur d’être un artiste parce qu’on est souvent loin de ses enfants quand on part en tournée », « Je suis très ému parce que mes enfants me manquent beaucoup. ». C’est au bord des larmes que l’artiste de 44 ans a conclu. On espère qu’il a enfin retrouvé sa petite famille…