Eric Antoine testé positif au Covid-19 provoque l’arrêt de la France a un incroyable talent : « Je suis le Covid le plus cher de France » !

Une vérité révélée au grand jour

L’identité du jury, testé positif au Covid-19, demeurait toujours un mystère jusqu’au lundi 14 septembre. Ce jour, Eric Antoine s’était confié devant deux cents spectateurs, tous masqués. Venus au Théâtre André-Malraux, de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) pour assister à l’enregistrement des auditions. Selon le Parisien, le magicien a dévoilé qu’il a bien été le membre du jury qui a attrapé le virus. Il a également dévoilé quelques détails très personnels. « Il y a une personne parmi nous qui a eu le Covid. Je n’ai pas le droit de le dire, mais… il s’agit de moi ! Toutefois, soyez sans crainte puisque j’étais asymptomatique. Mes excréments étaient juste mous. » a-t-il lâché au public.

Eric Antoine a également voulu rassurer le public en poursuivant qu’il est actuellement immunisé. Toutefois, connu pour son humour, il n’a pas pu s’empêcher de plaisanter. L’humoriste a donc lancé une blague. « Si vous voulez arrêter de travailler pour un petit moment, je peux vous cracher dessus. »

Ce n’est pas tout puisque le comédien n’a pas arrêté de taquiner les spectateurs et les autres jurés. Il a stipulé qu’il a eu le Covid-19 le plus cher de France. « J’ai mis 300 personnes au chômage. Rien que pour un car régi, la facture est de 50 000 euros par jour. Une somme qui a coûté très cher à la production puisqu’en totalité, cette dernière a dû dépenser près de deux millions d’euros. »

Une anecdote qui sera à jamais dans l’histoire de La France a un incroyable talent

La chaîne M6 a fortement été affectée par le fléau du coronavirus. Après une longue période de confinement, le tournage de certaines émissions a encore été reporté suite à des membres du personnel qui ont attrapé le virus. Tel est le cas de l’émission Meilleur pâtissier, avec Mercotte et Cyril Lignac. Quelques semaines après, c’est au tour de La France a un incroyable talent de faire les frais de l’épidémie. Le casting de la 15e saison de l’émission phare de M6 a été stoppé net.

Lors du passage de Karine Le Marchand sur le plateau de C à vous, ce vendredi 11 septembre, elle a fait des révélations. La présentatrice, qui a remplacé David Ginola, a expliqué que la décision de reporter le tournage a été très subite. « Il y a trois semaines, toute l’équipe était arrivée sur place, pour le jour J. Le public était déjà en salle. Les artistes étaient venus du monde entier. Moi, j’étais toute prête, déjà maquillée, avec le micro en main. Tout le monde a été testé. Notamment, les techniciens, les artistes, 250 personnes et les personnes du public. Subitement, on nous a dit qu’il y a un cas parmi l’équipe et qu’il faut tout arrêter. »

Bien que Karine Le Marchand ai voulu poursuivre, et que cette décision soit lourde, la production a été catégorique. Pour cette dernière, la sécurité du public, des candidats, du personnel, et des animateurs est leur priorité. Dorénavant, le tournage a repris son cours, depuis ce samedi 12 septembre. Un enjeu de taille attend donc Eric Antoine, Marianne James, Hélène Ségara et Sugar Sammy, puisqu’il faut aller vite. Toutes les auditions doivent tourner avant le vendredi 18 septembre 2020. Une date à laquelle la production doit rendre le théâtre. Quoi qu’il en soit, avec ce retour en force de l’équipe de La France a un incroyable Talent, la nouvelle saison s’annonce très prometteuse.