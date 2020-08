Eric Dupond-Moretti : en vacances sur la Côte d’Azur avec Isabelle Boulay, le nouveau ministre se repose !

Des retrouvailles ensoleillées

Le 31 juillet 2020, Éric Dupond-Moretti et Isabelle Boulay ont débarqué à Nice pour un weekend romantique. Grâce à cette petite escapade, les amoureux ont enfin pu se retrouver après des mois à être séparés. Le ministre de la Justice travaillant à Paris et la chanteuse résidant à Montréal ne s’est pas revu depuis le début du confinement en France.

Eric Dupond-Moretti et Isabelle Boulay se retrouvent enfin sur la Côte d’Azur https://t.co/McGTRszaHl pic.twitter.com/Aay7Qi3wXi — Gala (@GALAfr) August 5, 2020

Le couple a séjourné dans une demeure que l’avocat avait acquise une dizaine d’années auparavant. Perchée sur les hauteurs de la baie des Anges, cette maison est excellente pour l’intimité des deux tourtereaux et offre une vue imprenable sur la baie. Au programme du weekend : promenade, bronzage et farniente.

Les amoureux ne se sont pas fait attendre pour profiter du beau temps de la Côte d’Azur. Dès le lendemain de leur arrivée, le garde des Sceaux et sa belle ont flâné dans les rues de Nice. C’était donc en mode décontracté que le couple a été aperçu main dans la main longeant le port de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Éric Dupond-Moretti était habillé d’une chemise bleue tombant sur un pantalon tandis que la Québécoise arborait un pantalon noir surmonté d’un tee-shirt de la même couleur. Pour se fondre un peu plus dans la masse touristique, ils portaient tous les deux des lunettes de soleil avec un supplément de panama pour Isabelle Boulay. Sans crainte d’être reconnus, les deux conjoints ont pu apprécier cette longue promenade en amoureux. Ayant apprécié leur tranquillité, ils ont prolongé leur escapade de quelques jours supplémentaires.

Quatre ans d’amour

Le ténor du barreau est un grand passionné de musique française. C’est donc tout naturellement qu’il est tombé amoureux des chansons d’Isabelle Boulay avant de tomber pour la personnalité de cette dernière. Il y a quatre ans de cela, le couple s’est rencontré par le biais de leurs amis communs. Pourtant, ils ont vécu leur romance en toute discrétion pour le bien de la vie privée de la chanteuse.

Isabelle Boulay protège en effet Marcus, son fils de 12 ans, des paparazzis et des médias qui sont constamment à l’affût pour trouver un scoop. Pour éviter les scandales, elle prête beaucoup d’attention à tenir ses fréquentations hors de la portée de la presse. Toutefois, en fin 2016, un magazine people a soudainement dévoilé des clichés du couple au grand désarroi de celui-ci. C’était donc à contrecœur qu’Éric Dupond-Moretti a officialisé sa relation avec Isabelle Boulay.

Malgré cette entrée fracassante dans le registre des couples célèbres, l’avocat pénaliste et l’interprète de « Parle-moi » ont continué de nager dans le bonheur. Ne dissimulant pas son admiration pour sa dulcinée, Éric Dupond-Moretti a confié qu’Isabelle Boulay était le pilier sur lequel il pouvait toujours compter. Il raconte que c’est grâce à la chanteuse qu’il a pu monter sur les devants de la scène et jouer son spectacle « À la barre » avec perfection.

Pareillement, la chanteuse n’éprouve que de l’admiration pour son amoureux. Elle avoue s’inspirer quotidiennement de son courage et sa détermination qui le propulseront plus loin qu’il ne pouvait l’imaginer. Ainsi, la nomination de Dupond-Moretti comme ministre de la Justice n’était guère une surprise pour la Québécoise. Elle croyait en lui et le supportait dans chaque étape de sa carrière.

Cependant, ces vacances ensoleillées ont dû prendre fin, car le ministre est retourné à Paris le 5 août 2020 pour représenter le gouvernement aux obsèques de l’ancien ministre de la Justice Albin Chalondon.