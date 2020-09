Eric Dupond Moretti et Isabelle Boulay : c’est la fin pour le couple … ils ne se verront plus selon elle !

Isabelle Boulay et Eric Dupond Moretti sont en couple depuis 2016. Depuis ce temps, le couple vivait le parfait d’amour. Certains internautes ont même été choqués de les découvrir.

Isabelle Boulay et Eric Dupond Moretti, une relation qui tire à sa fin

Après quelque temps passé avec celle qu’il aime au sud de la France, le ministre de la justice doit dire adieu à Isabelle. D’origine québécoise, Isabelle Boulay est une chanteuse et auteure-compositrice de plusieurs albums. Depuis quelques mois, leur couple connaît des petites tensions qui ont fini par conduire à la séparation des deux compagnons.

L’une des principales raisons de cette rupture étant le travail, on note que l’actuel Garde des Sceaux et sa compagne ont vécu loin l’un de l’autre ces derniers mois. En effet, depuis l’apparition du coronavirus, la chanteuse qui est originaire du Canada et qui vit au Québec, a passé toute la période de confinement dans son pays natal.

De son côté, l’ex-avocat était à Nice où il préparait un procès. Cette distance entre les deux compagnons n’a pas du tout arrangé les choses entre eux. Ayant néanmoins pu surmonter cet éloignement, ils n’ont pas manqué de célébrer leur retrouvaille le 7 juillet 2020.

C’est la date à laquelle la chanteuse de 48 ans avait rejoint son compagnon qui fut nommé quatre jours plus tôt. Tout se passait bien entre les deux conjoints jusqu’à ce qu’ils aillent en vacances au sud de la France.

Des vacances passées au sud de la France

C’est entre le 31 juillet et le 4 août 2020 que Eric Dupond Moretti et Isabelle Boulay ont été aperçu à la Côte d’Azur, plus précisément à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ils ont séjourné dans une maison que le ministre de la justice avait acquise il y a plus de 10 ans.

Ayant passé quelque temps de ce côté, ils sont ensuite allés à Nice où ils ont été vu main dans la main profitant ainsi de leurs vacances. Un séjour malheureusement très court pour le couple ce d’autant plus que l’ex-avocat devait se rendre aux obsèques de l’ancien ministre de la Justice, Albin Chalandon.

Toutefois, Isabelle Boulay n’a pas pu supporter à nouveau cet éloignement malgré les efforts qu’ils auraient effectués pour être ensemble. L’actuel Garde des Sceaux qui était donc appelé à d’autres fonctions, n’avait pas d’autres choix que de laisser sa compagne. Isabelle qui n’a pas pu digérer cette situation, est ensuite rentrée au Canada, elle qui se disait avoir fait un grand sacrifice pour venir passer du temps avec son amoureux. À son arrivée au Québec, elle devra observer une quatorzaine à cause du covid-19.

D’après le magazine Paris Match, la chanteuse aurait révélé que c’était fini avec les courtes escapades ainsi que des week-ends romantiques sans dossiers. Il faut dire que la compagne d’Eric Dupond Moretti s’inquiétait déjà en 2017 par rapport à son couple. Elle déclarait que son compagnon était très préoccupé par son travail mais qu’elle devait le soutenir dans sa passion.

Les choses ont dû se compliquer davantage cette année avec le coronavirus et la nouvelle fonction de Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Eric Dupond Moretti sera appelé à plus de travail que par le passé et cela ne semble pas rassurer sa chérie.

Il faut dire que le Ministre de la Justice prône la discrétion lorsqu’il s’agit de sa vie privée. Il n’avait pas hésité à porter plainte en 2016 lorsqu’une photo de lui et sa compagne avait été reprise. Depuis sa rencontre avec Isabelle Boulay, Eric Dupond Moretti est resté rattaché à celle que son cœur aime mais dont il devra se séparer.