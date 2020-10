Éric Dupond Moretti et Isabelle Boulay : le ministre dément, il affirme qu’ils ne sont pas séparés !

Éric Dupond Moretti : un homme des plus discrets

Laurent Ruquier a accueilli Éric Dupond Moretti pour le lancement de son nouveau Talk-Show. Lors de cette entrevue, le présentateur évoquait principalement des sujets tournant autour de la politique et des nouvelles fonctions de l’ex avocat en tant que ministre de la Justice au sein du gouvernement français, depuis le 06 juillet 2020.

Le Garde des Sceaux s’est également exprimé sur l’attaque à l’arme blanche qui est survenu la veille, dans le XIe arrondissement de Paris, près des anciens locaux de Charlie Hebdo. Même si le poste qu’il occupe le lui interdît, il a tenu à évoquer sa tristesse et sa colère vis-à-vis de cet évènement en ajoutant qu’une enquête est ouverte pour tentative d’assassinat. Par la même occasion, il s’est confié sur sa vie depuis qu’il est entré en politique, notamment en confiant qu’il a moins de liberté et qu’il est contraint d’adopter pour son image, un langage moins fleuri et plus ministériel. Toutefois, ce changement de fonction ne lui a pas coûté sa passion de longue date qui est la chasse, une passion qui l’intéresse toujours autant.

Avant son entrée en lice dans la politique, Éric Dupond Moretti a toujours été un homme très discret. Bien que sa relation avec la chanteuse et auteur-compositrice Canadienne, Isabelle Boulay a beaucoup fait parler d’elle-même depuis 2016, Eric n’a jamais voulu en parler publiquement. A ce propos, il a expliqué qu’il n’est jamais allé se perdre dans des émissions dans lesquelles il ne parlait ni de son métier, ni de la liberté et ni des prisons, tout en ajoutant qu’il a refusé énormément d’émissions pour cette raison.

Des rumeurs qui ne passent pas inaperçues

En couple depuis 2016, Isabelle Boulay et Éric Dupond Moretti semblaient vivre une histoire parfaite. Dernièrement, des rumeurs tournent autour d’eux, rumeurs selon lesquelles le couple s’était séparé. Parmi les raisons de cette rupture, le sujet de l’éloignement géographique des deux personnes remonte sans cesse à la surface. En effet, leur travail respectif et le coronavirus ont séparé les deux amoureux durant le confinement. Isabelle Boulay est restée dans son pays natal tandis que l’actuel Garde des Sceaux a été bloqué à Nice pour un procès.

Si les internautes ont pensé que ça marquait la fin de leur histoire, les deux personnes ont été finalement aperçues ensemble plus tard à Saint-Jean-Cap-Ferrat, à la Côte d’Azur entre le 31 juillet et le 4 Août 2020. De plus, ils ont été vus main dans la main un peu plus tard à Nice, profitant pleinement de leurs vacances. Ce qui n’a pourtant pas atténué les rumeurs autour d’eux. Les vacances ont pris rapidement fin à cause des obligations du ministre de la Justice. En même temps, de son côté, Isabelle Boulay est repartie aussi vite au Canada.

Laurent Ruquier n’a pas manqué l’occasion de la présence de son invité pour évoquer tous ces rumeurs. Ce qui est sûr c’est qu’Éric Dupond Moretti a tenu à mettre les choses au clair et à démentir ces rumeurs. « C’est des espèces de sites crapoteux, des réseaux où les gens ne signent pas, alors la séparation, c’est parce qu’elle est retournée là-bas. On joue avec les mots ».

Il a également ajouté : « Je vais vous dire, je viens de l’avoir il y a 10 minutes, alors, Isabelle, puisque c’est de ça dont vous voulez me parler, d’abord elle vous salue chaleureusement, elle répète, elle est en concert ce soir, elle est à Ottawa ce soir dans un endroit qui s’appelle La colline parlementaire ». Une séparation uniquement géographique, c’est du moins ce qu’a laissé entendre le Garde des Sceaux Éric Dupond Moretti concernant sa relation avec la chanteuse Isabelle Boulay, qui reste bel et bien sa conjointe.