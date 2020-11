Éric (L’amour est dans le pré) : il veut reconquérir Claudine et lui envoie plus de 64 textos ! C’est choquant !

La saison 15 de L’amour est dans le pré de Karine Le Marchand ne cesse de faire parler d’elle. Depuis la diffusion du premier épisode de cette nouvelle saison le 14 septembre dernier, les fans de ce programme de dating assistent à des scènes impressionnantes.

Éric tente de reconquérir Claudine après leur malentendu

C’est aux côtés de ses treize agriculteurs que l’animatrice de 52 ans fait vivre des moments uniques aux téléspectateurs de M6 dans leur émission préférée L’amour est dans le pré. Après son départ, Claudine se fait reconquérir par le chevrier Éric. Ce dernier fait partie des personnages phares de cette nouvelle saison depuis son apparition sur le petit écran le 5 octobre dernier. Claudine avec qui les choses semblaient marcher avait décidé de partir de la ferme dans les épisodes précédents d’autant plus qu’elle n’arrivait pas à supporter le comportement de ce chevrier originaire des Deux-Sèvres.

Éric est moins apprécié par les fans de cette émission qui avaient qualifié ses propos de sexiste et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’aucune de ses actions ne passe inaperçue. L’agriculteur de 54 ans avait fait preuve d’inélégance vis-à-vis de celle qu’il aime et cela aurait poussé Claudine à quitter la ferme. En effet, pendant que Claudine cuisinait le repas, Éric était plutôt concentré sur son téléviseur et n’avait pas parlé avec sa prétendante jusqu’à ce qu’elle ait terminé le service. Le chevrier s’était même amusé en disant à la candidate « T’es jolie mais tu remplaceras pas la télé ». Un comportement qui était loin de plaire à Claudine, l’aurait conduit à quitter la ferme.

Plusieurs messages et appels envoyés à la bretonne par Éric

Alors que le célèbre candidat divorcé et père d’un enfant, estimait qu’il n’y avait pas « mort d’hommes », de son côté, Claudine était rentrée en Bretagne tout en larmes alors qu’elle espérait trouver l’amour auprès de ce dernier. Alors que les fidèles téléspectateurs sont impatients de retrouver leur programme favori ce lundi 26 octobre, M6 a révélé un extrait du prochain épisode. Les internautes sont surpris d’apprendre que l’agriculteur aurait tenté de reconquérir la candidate après avoir envoyé plusieurs messages et passer des appels. Malheureusement pour Éric, Claudine n’a jamais répondu à aucun de ses SMS. En effet, la présentatrice de L’amour est dans le pré a dévoilé un message qui aurait certainement causé le silence de la soupirante. Il s’agit de celui-ci « Ça ne répond même plus. Non, mais tu veux rigoler ? Il ne faut pas me prendre pour un rigolo ! Il ne faut pas me prendre pour un zouave quand même !».

On peut donc conclure qu’Éric n’a certainement pas su s’y prendre lorsqu’il emploie un ton aussi ferme. Cela confirme davantage son manque d’élégance qui avait occasionné le départ de la soupirante de la ferme. Karine Lemarchand a dévoilé plusieurs autres messages « Bonjour, je pars faire mon foin », « Je mange un steak frites », « J’ai mal aux dents, c’est le mal d’amour » et bien d’autres messages qui n’ont rien à voir avec une mission de reconduction même si l’agriculteur a aussi envoyé quelques SMS adorables comme « Je t’aime ». Les téléspectateurs de M6 sont curieux de découvrir la suite de cette histoire dans l’épisode de ce soir.

L’amour est dans le pré continue son bon homme de chemin malgré la crise sanitaire du coronavirus qui a causé la suspension de plusieurs émissions télé. Karine Le marchand va essayer de ramener la sérénité dans ce début de relation ce lundi. On espère que tout finira par s’arranger entre Claudine et Éric. Ayant marqué les téléspectateurs pour la première fois qu’il a été aperçu, le chevrier s’illustre davantage avec son fort caractère qui avait suscité de vives réactions sur la toile.