Estelle, l’aventurière Koh-Lanta, annonce le décès de son père, ses fans sont très tristes pour elle !

La grande famille Koh-Lanta une fois encore en deuil

Juste après la secousse entraînée par la mort de Bertrand-Kamal, la grande famille Koh-Lanta a encore appris une autre nouvelle attristante. Cette fois-ci, c’est Estelle, l’aventurière dans la même saison que Bertrand-Kamal qui a annoncé la mort de son père. La production et les anciens candidats du jeu lui ont adressé leur soutien pour affronter ce terrible sort.

L’aventurière de Koh-Lanta : les 4 terres a publié ce triste évènement sur son compte Instagram le dimanche 27 septembre 2020. La production de l’émission d’aventure sur TF1 et les autres candidats ont été de tout cœur avec elle. Des mots doux, un bouquet de fleurs signés Adventure Lines Productions, Estelle ne s’est pas sentie seule face à ce tragique évènement. Sentant combien il est difficile de perdre un proche parent, la grande famille Koh-Lanta lui a envoyé un magnifique bouquet et des messages de condoléances.

L’aventurière n’a pas hésité à partager ce bouquet en photo sur Instagram. De plus, elle y a associé un message de remerciement pour toute l’équipe pour leur soutien inconditionnel. Selon l’aventurière, ce geste reflète une attention particulière qui l’a touché au plus profond de son âme. Dans son message, elle a remercié directement le présentateur Denis Brogniart et Alexia Laroche-Joubert. De même, Denis Brogniart est connu de tous comme étant très proche de tous les candidats du jeu Koh-Lanta.

Après publication de la photo, plusieurs réactions ont également suivi son post. Des fans du jeu d’aventure diffusé sur TF1 ainsi que des participants au jeu lui ont adressé leur réconfort. De son côté, Fabrice, un ex-aventurier dans l’équipe du Nord a répondu à la publication d’Estelle. Il a commenté par : » la famille Koh-Lanta, la vie, la mort, des liens pour toujours ! ». Stupéfaite par cette réaction inattendue, Estelle s’est estimée heureuse d’appartenir à la grande famille Koh-Lanta. « Oui, incroyable famille, émouvante, solidaire », répond-elle à Fabrice.

Mais qui est Estelle ?

L’aventurière connue de tous les fans de Koh-Lanta sous le nom d’Estelle est mère de deux enfants. Jugée par les membres de son équipe comme ayant un comportement moralisateur et hyperactif, la Normande de 48 ans a été tenue un peu à l’écart. Pour sauver son honneur et gagner la sympathie de son équipe, elle commence à fouiller sans relâche l’ile de fond. Elle ne s’est arrêtée qu’à la découverte du précieux Graal désigné sous le nom de collier d’immunité.

Cependant, au lieu de s’attirer le mérite de ses acolytes, ceux-ci voulaient l’éliminer de l’aventure. Pourtant, lors des affrontements, la vaillante Diane a dû quitter définitivement le jeu à sa place. D’ailleurs, cette expérience restera à jamais une épreuve marquante pour l’équipe du Nord.

Toujours aussi décidée à s’attirer la sympathie de son groupe, elle tente une nouvelle fois de briller dans l’émission. Finalement, si son épreuve individuelle lui a permis de se démarquer du lot, elle sera quand même éliminée. Dans le quatrième numéro, retransmis par TF1 le vendredi 18 septembre 2020, on a pu la voir en train de faire ses bagages et s’apprêter à quitter définitivement l’émission.

Bref, Estelle a été reconnaissante d’avoir participé à l’aventure Koh Lanta : Les 4 Terres. Pour la candidate, cette aventure restera à jamais gravée dans son cœur et elle se souviendra toujours des souvenirs exceptionnels vécus dans l’émission. De plus, elle n’a pas oublié de remercier toute la production et les équipes techniques ayant contribué à la réalisation du tournage. Quoi qu’il en soit, l’émission Koh-Lanta a surtout créé des liens solides entre les membres de l’équipe, les fans et les aventuriers.