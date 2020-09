Euromillions : les gagnants du jackpot de 157 millions d’euros ont enfin été démasqués !

Décrocher le jackpot en jouant au loto ? C’est bel et bien le rêve de tous, toutefois seuls de rares élus ont pu y parvenir. La FDJ a pourtant sorti récemment le troisième gain le plus important depuis toute son histoire. En effet, un heureux couple alsacien vient de rafler le pactole ! Ce rêve devenu réalité leur a donné « l’impression d’être Cendrillon ».

Les grands gagnants de l’Euromillions ont la sensation d’être Cendrillon

Le tirage de l’EuroMillions du mardi 1er septembre 2020 a littéralement bouleversé la vie d’un petit couple tranquille de Sélestat. Pour ces derniers qui ont toujours cru que cela n’arrivait qu’aux autres, le rêve est devenu réalité. Très précisément, ils ont eu la chance inouïe d’empocher le jackpot de 157 170 843 euros ! Il s’agit du 3ème montant le plus impressionnant en France de la loterie européenne.

L’Euromillions fut créé en 2004. Depuis son existence, le jackpot de 157 millions d’euros est la 3ème somme la plus importante. Les heureux gagnants venaient alors de visionner le film Cendrillon et avoir remporté cet argent leur a permis de s’identifier à la jeune héroïne. Si le tirage a eu lieu le 1er septembre, la Française des jeux vient tout juste d’annoncer le résultat ce 15 septembre.

Le couple de quadragénaires ne s’attendait certainement pas à une telle nouvelle. Certes, l’on joue pour gagner, toutefois remporter une telle somme est quelque peu surréaliste. Ce fut à Sélestat, dans le Bas-Rhin que ce couple d’âge mur a remporté cette somme mirobolante. Voilà de quoi dorer leurs vieux jours ! « Nous n’avons pas dormi de la nuit » a indiqué la femme, après avoir appris la bonne nouvelle.

Le couple qui a gagné l’Euromillions fera des dons aux enfants défavorisés

Le couple de français qui a gagné les 157 millions d’euros et des poussières se sont pris pour Cendrillon, priant toujours pour que le carrosse ne se transforme pas soudain en citrouille. Malgré cette chance inespérée, le couple d’alsaciens anonyme souhaite continuer à vivre de la même manière, en vivant mieux mais sans pour autant faire de dépenses extravagantes. Une simple montre pour madame et un appareil informatique pour monsieur suffira. Ces vainqueurs au grand cœur ajoutent qu’ils vont faire don d’une partie de leur gain aux associations humanitaires, notamment à ceux qui viennent en aide aux enfants défavorisés.

N’ayant pas encore tout à fait conscience de leur victoire, le couple a vérifié mainte fois les numéros gagnants : 4 8 10 33 46 8 11. Les chiffres sont généralement sélectionnés au hasard par ces alsaciens, qui rajoutent parfois un ou deux numéros en fonction de leurs dates de naissance ou des dates importantes.

Cette somme mirobolante de 157 millions d’euros est le 3ème gain le plus important en France après les 170 millions d’euros, décrochés dans les Alpes-Maritimes en novembre 2012 et les 163 millions d’euros en septembre 2011, dans le Calvados. Pour ce qui est du plus gros Jackpot de toute l’Europe, il s’élève à 190 millions d’euros au Royaume-Uni, en novembre 2019.

Le couple alsacien fait partie des joueurs réguliers de la loterie française. Il est donc normal qu’ils aient finis par gagner un jour ! Pourtant, c’est à l’Euromillions qu’ils ont fait fortune. Cet heureux couple de quadragénaires n’a désormais plus de souci à se faire concernant leur retraite. En effet, ils pourront la passer à se dorer au soleil et disposeront encore de suffisamment d’argent à léguer à leurs proches. Bien qu’ils ne souhaitent pas pour autant bouleverser leurs habitudes au quotidien, ils vont tout de même en profiter pour réaliser leur plus grand rêve : celui de parcourir le monde, une fois que la pandémie du Covid-19 se sera calmée.