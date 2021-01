Eva Longoria adopte une combinaison très cintrée, son postérieur est mis en valeur

Si certaines femmes n’apprécient pas les combinaisons moulantes, d’autres ne peuvent pas s’en passer. Il faut noter qu’elles sont assez pratiques, car vous êtes libre dans vos mouvements, elles sont donc indispensables pour la pratique d’un sport par exemple.

En parallèle, des femmes adoptent ce look qu’elles peuvent associer à d’autres vêtements comme un manteau assez élégant ou encore des bottines, cela dépend du style de la combinaison. Eva Longoria opte donc pour une version très moulante et elle sublime clairement son corps.

Eva Longoria enflamme Instagram avec sa tenue

Si vous souhaitez suivre le quotidien de l’actrice, vous avez bien sûr rendez-vous sur son compte Instagram. Ce dernier est mis à jour assez régulièrement et ce sera notamment l’occasion de découvrir ses choix en termes de vêtements. Vous pourrez donc découvrir un peignoir sympathique qui sera parfait pour vous prélasser sur votre terrasse ou dans votre canapé. Eva Longoria a d’ailleurs opté pour une version en adéquation avec ses coussins.

Eva Longoria vous invite aussi à sa séance de sport et elle a décidé d’adopter une combinaison très cintrée .

. Elle est fuchsia et elle enveloppe parfaitement sa silhouette ainsi que son postérieur qui est mis en avant.

A l’arrière, le dos se dévoile avec des bretelles croisées et le rendu est vraiment idéal pour le sport.

L’actrice peut ainsi réaliser tous les mouvements sans être bloquée, c’est le principal avantage de ces combinaisons.

Les fans ont bien sûr immédiatement pu découvrir son postérieur et les commentaires ont été en partie élogieux pour l’ancienne actrice de Desperate Howsewives. Cette série a connu un succès international et elle a également permis à Eva Longoria de connaître une belle notoriété dans le monde entier. Sur son compte Instagram, elle a d’ailleurs affiché son soutien pour la campagne présidentielle et elle se décrit comme une actrice, une productrice, une directrice, mais également une designer et une mère de famille. Vous pouvez d’ailleurs découvrir sa famille sur ce réseau social. Elle a également eu une place importante dans la campagne présidentielle, Eva Longoria était en faveur de Joe Biden, qui est donc le nouveau président des États-Unis.

Eva Longoria est en faveur de la Géorgie

Lorsqu’elle a publié cette photo, elle a incité toutes les personnes qui peuvent la suivre au quotidien de se pencher sur le sort de la Géorgie. En effet, les démocrates seraient pratiquement en mesure de remporter la majorité, un siège serait en jeu. L’actrice n’est pas la seule à se passionner pour ces élections sénatoriales, car Eva Longoria est aussi très active pour cette campagne. Au vu des dernières informations qui transitent sur Internet, Kelly Loeffler aurait été battue par Raphael Warnock, c’est l’agence AP qui aurait partagé cette information. Le clan de Joe Biden serait alors heureux de cette situation.

Il faut également noter que les élections ont connu un revirement de situation entre Trump et Biden. En effet, les médias ont pu se passionner pour les différents votes qui ont demandé du temps. Pendant plusieurs jours, la place du président des États-Unis n’était toujours pas attribuée et le président sortant a multiplié les recours tout en criant au scandale afin de dénoncer l’éventuelle tricherie de son adversaire. Depuis quelques heures, des manifestations ont d’ailleurs lieu alors que Biden devrait prendre les commandes du pays. Dans tous les cas, Eva Longoria doit être ravie puisqu’elle soutenait Joe Biden et elle avait donc redoublé d’efforts afin de convaincre les Américains de voter en sa faveur.