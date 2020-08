Eva Longoria : retour sur le jour où l’actrice a « failli mourir » à Cannes et a été opérée en urgence !

Elle relate sa mésaventure dans une interview pour le magazine Gala.

Un séjour dans le sud de la France qui vire au cauchemar

Le dernier séjour de l’actrice Eva Longoria dans le sud de la France ne lui a pas laissé un agréable souvenir. C’est lorsqu’elle devait monter les marches du Festival de Cannes en 2019 qu’elle a eu un énorme souci de santé. A l’époque, elle projetait aussi de tourner un spot publicitaire pour la marque l’Oréal Paris. Eva a confié qu’elle avait « failli » mourir dans son interview pour le magazine Gala.

Après son arrivée à l’aéroport, elle est partie faire un footing. C’est en début de soirée qu’elle a commencé se sentir mal. Pour elle ce n’était rien de grave, juste une intoxication alimentaire. Néanmoins, c’était bien plus.

A trois heures du matin, elle a demandé à son garde du corps de l’emmener en urgence à l’hôpital. C’était une crise aigüe d’appendicite. Elle s’est fait opérer en urgence. Selon les médecins, elle devait rester trois jours entiers à l’hôpital mais pour elle c’était hors de question. Elle refuse catégoriquement de rester et signe une décharge pour lui permettre de sortir, contre avis médical. Elle raconte qu’elle était même sous perfusion et prenait des antibiotiques.

Refusant d’abandonner le festival, elle engage une infirmière pour rester à ses côtés afin de lui prodiguer les soins nécessaires. Sans se laisser décontenancer, l’actrice se rend sur le podium comme si elle allait bien. Le lendemain, elle a aussi honoré son engagement envers l’Oréal en ne laissant rien paraître de son état de santé. Elle avoue que ce n’était pas une décision très intelligente de sa part car juste après elle s’est effondrée et a passée deux semaines clouée au lit. Qui aurait pu croire à cette histoire ? La voyant toujours aussi belle et resplendissante.

Un petit retour sur la carrière de cette talentueuse actrice

Eva Jacqueline Longoria est une actrice américaine qui est née le 15 mars 1975 à Corpus Christie au Texas. Elle s’est fait aussi connaître sous le nom d’Eva Longoria Parker suite à son union avec le basketteur Tony Parker. Elle a débuté dans des séries télévisés comme « Les feux de l’amour » ou encore « Dragnet ». C’est son rôle dans « Desperate Housewives » en tant que Gabrielle Sollis qui lui a valu sa notoriété.

A part le cinéma, Eva a aussi une carrière dans le mannequinat américain des années 2000. Elle est apparue dans plusieurs campagnes publicitaires ainsi qu’en couverture de plusieurs magazines dont le renom n’est plus à faire (Vogue, Marie Claire etc.).

Elle quitte peu à peu le devant de la scène en se consacrant à sa carrière de productrice. Elle monte sa propre affaire en créant une maison de production, UnbeliEVAble Entertainement. Elle a produit plusieurs séries populaires à son actif comme « Devious Maids », « Jane The Virgin », « Black-ish » ou encore « Very Bad Nanny ». Elle apparaît de temps en temps dans ses productions. En plus des séries télévisées américaines, elle est aussi apparût dans une production éphémère « Telenovela » en 2016 ainsi que dans plusieurs longs métrages.

Un fait que peu de gens connaissent sur Eva Longoria c’est qu’avant de devenir actrice et mannequin, elle a eu un diplôme en kinésiologie. C’est en sortant gagnante d’un concours de beauté qu’elle a obtenu une bourse et est partie vivre à Los Angeles. C’est là qu’elle s’est fait remarquer et signe son premier contrat avec un agent de théâtre.