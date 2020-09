Eva Longoria : très belle dans un petit bikini sur Instagram, ses fans n’en peuvent plus !

Eva Longoria a récemment publié une nouvelle photo d’elle en bikini sur Instagram. Et cela va sans dire, les réactions des internautes ne se sont pas faites attendre.

Le bikini vert d’Eva Longoria qui fait parler d’elle !

Eva Longoria, 45 ans, est très active sur le web. Sur Instagram, elle partage de façon régulière des photos de son quotidien avec ses près de huit millions de followers. Tenues quotidiennes, vacances, séances de gym et photos de famille, elle n’a presque plus de secrets pour ses abonnés. Ce 1er aout, c’est avec un joli bikini vert qu’elle pose avec les courbes de son corps bien affichées. La photo de sa jolie silhouette bien mise en valeur a été prise devant un miroir. Dans sa publication, elle a écrit « Vert de jalousie » en légende de sa photo. Les réactions ont été quasi-immédiates. Les internautes ont réagi avec plus de 250 000 likes et plus de 2 000 commentaires. La majorité n’ont pas pu s’empêcher évidemment de complimenter l’ancienne actrice de la série Desesperate Housewives. « WOW », « Tu es Belle Eva », « Tu es très belle », « Elle est toujours magnifique » et « Corps de rêve » se sont empressés de commenter les abonnés d’Instagram. On peut dire qu’elle a fait l’unanimité dans son joli bikini vert.

Et ce n’est pas la première fois qu’elle fait parler d’elle !

On peut dire que ce n’est pas la première fois qu’Eva Longoria fait parler d’elle. En effet, cette native du Texas n’en est pas à sa première publication avec un bikini. Le 20 juillet dernier, elle a posé avec un joli bikini noir avec la mer en fond. Et on peut dire que la publication avait aussi un très grand succès avec des réactions très positives de la part des internautes.

Sinon, ces dernières semaines, Eva Longoria a été très active sur le web. Coté personnel, elle s’est ainsi confiée à propos de sa précédente relation avec l’ancien joueur des Spurs, Tony Parker. Elle s’est particulièrement exprimée sur le fait de ne pas avoir eu d’enfants durant leur mariage de quatre ans. Depuis leur séparation il y a environ dix ans, l’actrice américaine est aujourd’hui en couple avec José Antonio Baston, 52 ans. Ils ont un fils de deux ans prénommé Santiago. Elle est ainsi heureuse et elle le montre bien sur les réseaux sociaux.

Eva Longoria aime également partager ses moments inoubliables avec son fils Santiago. Dans une publication récente, on la voit toute souriante dans un maillot de bain noir, tout en tenant son fils Santiago. Dans une autre, les deux profitent de la piscine tout en étant vêtus de maillots de bain similaires. On la voit notamment avoir un joli sourire envers son fils. Ces publications ont été à chaque fois complimentées par les fans de l’actrice. Et ces adorables moments n’ont pas manqué d’émouvoir ces derniers.

Tout au long de ce confinement, Eva Longoria a aussi partagé ses secrets pour garder la forme. Elle fait du sport dans le garage et la cour de sa résidence. Par ailleurs, elle publie des photos et des vidéos de ses activités physiques avec son petit Santiago. Et ce, pour le plus grand plaisir de ses abonnés. Eva Longoria s’efforce de garder la forme et d’être en bonne santé. Et pour cela, elle s’est faite aidée par son fils Santiago, notamment en tant qu’haltère. Enfin, elle s’est récemment faite remarquée pour la publication d’une photo d’elle en faisant de la gym dans une jolie tenue de sport jaune.

L’actrice est en grande forme. Dans ce cadre, elle a admis s’entrainer intensément après avoir mis au monde Santiago en juin 2018.