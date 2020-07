Évelyne Dheliat dévoile son cancer : va-t-elle gagner cette guerre ?

Pendant tout ce temps, elle a toujours pris le soin de garder discrète sa vie privée. Toutefois, un de ses combats a particulièrement attiré l’attention de toute la France. Lisez cet article pour en savoir plus !

Aperçu du personnage Évelyne Dhéliat

Évelyne Dhéliat est l’un des visages bien connus de la télévision française. Depuis plus de vingt-cinq ans, elle incarne la référence de la météo à la télévision. Depuis le 22 septembre 1992, date de sa première présentation météo, elle n’a plus vraiment quitté le petit écran. Une carrière qui lui vaut d’ailleurs son statut d’icône de la météo. Elle a remporté au passage de nombreuses distinctions nationales et internationales. Elle a également participé à plusieurs émissions et jeux à la télévision.

Elle apparaît dans le prime time Nos chers voisins fêtent l’été sur TF1 ;

Elle participe régulièrement à l’émission Le grand concours des animateurs où elle accède à la finale en septembre 2013 ;

Qui veut gagner des millions ? sur TF1, en duo avec Gilles Bouleau.

Évelyne Dhéliat a aujourd’hui 71 ans et peut se montrer fière de ce qu’elle laisse derrière elle. Des rumeurs sur la fin de son aventure avec TF1 sont d’ailleurs de plus en plus récurrentes. Elle est passée par de nombreuses épreuves difficiles pour réussir à mener cette carrière glorieuse qu’on lui reconnaît. En première ligne, figure le cancer dont elle souffrait depuis 2012. Également, en 2017, la charmante présentatrice météo accueillait douloureusement le décès de son mari.

Retour sur son triomphe contre le cancer.

Bien que reconnue pour le flou qu’elle aime entretenir sur sa vie privée, depuis quelques mois, Évelyne Dhéliat a décidé de revenir sur un épisode assez sombre de sa vie. En effet, la célèbre présentatrice météo de TF1 a accordé de nombreuses interviews dans lesquelles elle revient notamment sur son état de santé. On se souvient qu’en 2012, Évelyne Dhéliat faisait face à un cancer du sein. Cette maladie lui a d’ailleurs valu une longue absence des écrans.

De nombreux adeptes du programme météo qu’elle a toujours présenté avec brio se posaient toutes sortes de questions. Elle a dû pendant cette période se battre contre ce cancer du sein, au prix d’une opération chirurgicale très lourde. Aujourd’hui ce n’est manifestement plus qu’un souvenir mais Évelyne reste sur ses gardes. C’est en tout cas ce qu’elle déclare sur les colonnes de Gala dans un entretien exclusif le 23 janvier 2020. « Je reste vigilante, je fais tous mes contrôles […] La vie continue. C’est très important. Je veille sur tout, mais je ne m’écoute pas. J’avance. » Lâche-t-elle.

🎂 Un très très joyeux anniversaire à vous, chère Évelyne Dhéliat 😘 ! pic.twitter.com/d10vtV28M8 — TF1LeJT (@TF1LeJT) April 19, 2018

La brillante présentatrice revient également sur la force mentale dont elle a fait preuve pour surmonter cette épreuve. Consciente qu’elle était entre de bonnes mains durant ce combat, il fallait donc y mêler une plus-value mentalement pour retrouver la santé. Non seulement il fallait continuer de mener sa vie normalement, mais son travail aurait été un véritable catalyseur pour son mental d’acier.

En tout cas, c’est ce qui ressort de sa déclaration : « Cette épreuve ne m’a pas fragilisée. Et le travail m’a apporté du bien-être. Le travail, c’est la vie et le signe qu’elle continue. Cette épreuve a été une parenthèse, pas une coupure. » Forte de son caractère, Évelyne salue également son entourage qui a été un facteur important dans son processus de rétablissement. « Pendant ce combat, j’ai été très entourée par ma famille, mes amis et je les ai pris à bras-le-corps […] » a-t-elle témoigné.

Si elle aborde plus facilement le sujet aujourd’hui, c’est vraiment le symbole d’une sérénité certaine dont elle ne faisait pas forcément montre au lendemain de son traitement. Dans une interview accordée à Paris Match, Évelyne Dhéliat se montrait particulièrement fermée au débat. « Il s’agit d’un épisode intime de ma vie. Je n’ai d’ailleurs pas perçu cet évènement comme une épreuve, mais comme une étape, en sachant que, dans la vie, si certaines choses sont choisies, d’autres, comme celle-ci, vous sont imposées » avait-elle confié.

Evelyne Dhéliat a également évoqué un handicap qui aurait pu empoisonner son existence un peu plus. Alors qu’elle soufflera ses 72 bougies le 19 Avril prochain, nous pouvons apprendre que son cancer a entraîné un arrêt de travail pendant cinq mois seulement. En parallèle, elle est revenue sur son handicap à savoir la myopie qui a été très complexe à gérer au sein de son travail.