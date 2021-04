Evelyne Dhéliat : incroyable, une photo d’elle à 18 ans dévoilée en exclusivité fait le tour du web

Pour certaines personnes, il ne se passe pas une seule journée dans leur vie sans qu’ils ne puissent voir Evelyne Dhéliat, la présentatrice mythique de la météo que l’on peut voir sur TF1. Il faut dire qu’avec les années, elle a pu montrer qu’elle était bel et bien là et qu’il fallait pouvoir compter sur elle et sur sa présence dans les bulletins météo qu’elle arrive à présenter encore une fois cette année avec brio. Avec les années, pourtant, de nouvelles personnalités dans le paysage audiovisuel français ont pu prendre de la place notamment sur d’autres chaînes.

On pourra se souvenir notamment de toutes les miss météo que l’on a pu avoir la chance de découvrir par le passé sur la chaîne cryptée Canal +, qui n’hésitait pas en effet à proposer des jeunes femmes avec un physique bien souvent ravageur, qui en profitaient également pour pouvoir réaliser des sketchs. Dans certains cas de figure, on peut dire que cela a même été assez profitable pour certaines d’entre elles qui ont pu marquer une différence et même par la suite faire leurs premiers pas au cinéma, comme par exemple la miss météo Louise Bourgoin.

Mais concernant Evelyne Dhéliat, on peut dire que la situation est complètement différente et que sur TF1, elle en profite pour pouvoir asseoir sa place de présentatrice météo qui est toujours plus efficace au quotidien, comme on a pu le voir une nouvelle fois très récemment avec des audiences assez exceptionnelles, c’est le moins que l’on puisse dire.

Evelyne Dhéliat : elle fait un carton d’audience à l’antenne contre toutes les autres chaînes françaises

Alors que la concurrence ne fait que de se multiplier à la télévision française, on a pu avoir la chance de voir Evelyne Dhéliat, la miss météo de TF1, réaliser de nouveaux cartons d’audience récemment contre toute attente. En effet, en face d’elle, on peut parfois retrouver de très grosses chaînes d’informations comme BFM TV ou encore CNews, et bien évidemment les chaînes historiques comme France 2 lutter pour pouvoir attirer l’oeil du téléspectateur.

Mais depuis des années maintenant, Evelyne Dhéliat a toujours réussi à captiver l’audimat et les téléspectateurs apprécient ce rendez-vous quotidien avec la miss météo qui n’en finit pas de réaliser des succès jour après jour…

Et à bientôt 73 ans, personne n’aurait pu seulement imaginer qu’une ancienne photo d’elle allait pouvoir apparaître sur le web, et on peut dire que même ses plus anciens fans ont été très surpris de voir cela…

Evelyne Dhéliat surprend ses fans avec une photo d’elle lorsqu’elle n’avait que 18 ans

C’est une photo complètement dingue que l’on a eu l’occasion de voir sur les réseaux sociaux ces toutes dernières heures. En effet, on a pu découvrir une photo inédite d’Evelyne Dhéliat lorsqu’elle n’avait que 18 ans.

On pouvait voir qu’à l’époque, cette dernière avait une coupe de cheveux vraiment dans la tendance, mais surtout qu’avec le temps elle n’a vraiment pas perdu de son charme comme ont pu le constater les téléspectateurs de TF1 qui ont été vraiment surpris de voir ce cliché…