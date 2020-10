Évelyne Dhéliat : Un témoignage poignant sur son combat contre la mort, elle est admirable !

Malgré son âge avancé (71 ans), son sourire accrocheur et son énergie débordante ont toujours su séduire son auditoire.

Cependant, cette merveilleuse aventure construite avec le public risque de prendre fin par un coup du destin.

Évelyne Dhéliat, l’ancienne miss météo, puisque c’est d’elle qu’il s’agit est aujourd’hui en lutte contre la mort. Point sur la situation ici !

Le parcours d’Évelyne Dhéliat

Évelyne Dhéliat est journaliste et présentatrice de la météo sur TTF1. Elle y joue ce rôle à merveille depuis un quart de siècle déjà. Sociable et discrète, elle a une passion inouïe pour sa profession et considère d’ailleurs ses collègues de services comme sa deuxième famille. La talentueuse journaliste se rend toujours disponible pour toutes les manifestations qui ont un rapport avec le climat. Elle est également en contact permanent avec le Giec (Groupement d’experts sur l’évolution du climat) pour des échanges constructifs.

Aussi, Évelyne Dhéliat est investie dans la lutte pour la protection de la planète, et ce, depuis plus de quinze années. En effet, elle est résolument engagée dans le combat pour empêcher la disparition annoncée pour la planète Terre. Elle a même écrit un livre en 2007 sur le sujet. C’est bon pour la planète ! Pour un nouvel art de vivre (Éd. Calmann-Lévy), c’est l’intitulé du livre. La journaliste y présente des conseils simples pour une planète plus saine. Pour elle, il y a certains gestes écologiques qui sont indispensables. Il est question, entre autres, de :

faire le tri des déchets,

choisir une voiture hybride,

préférer les douches aux bains,

faire la chasse aux lumières inutilement allumées,

rouler à une vitesse raisonnable (10 km/h comme elle).

Évelyne Dhéliat pousse ses plus de 7 millions de téléspectateurs sur TF1 à trouver de bonnes motivations de s’engager dans cette lutte. Pour elle, sa fille (avocate) et ses petits enfants (de 10 ans et de 14 ans), mérite d’hériter d’une planète saine à léguer à leur tour, à leur progéniture. La journaliste invite donc en toute douceur, à faire comme elle en luttant pour une bonne cause.

Notons au passage qu’Évelyne Dhéliat est l’une des figures les plus actives du Forum international de la météo qui a une périodicité annuelle. En 2017, Évelyne Dhéliat a même été nommée chevalier de la Légion d’honneur. Ce fut en reconnaissance de ses nombreuses actions contre le réchauffement climatique.

Les malheurs d’Évelyne Dhéliat

On ne le croirait pas si l’on s’en tient à son éternel sourire. Et pourtant, le début des malheurs d’Évelyne Dhéliat remonte à l’an 2012. La blonde a vu son destin basculé lorsqu’un cancer de sein lui a été diagnostiqué. Elle a dû se retirer de l’équipe de TF1, le temps de se soigner. Il lui a fallu 5 mois après lesquels elle reviendra à la télévision encore plus souriante que jamais et coiffée d’une perruque.

Deux ans plus tard (février 2014), ce sera à la santé dégradante de Philippe Maraninchi, son époux qu’elle devra faire face. Ayant subi un accident vasculaire cérébral, Évelyne Dhéliat resta au chevet de l’homme pendant une semaine. Cependant, depuis le 11 avril 2017, Philippe Maraninchi passa de vie à trépas. Après 51 ans de mariage, la blonde souriante est donc devenue veuve et sa fille, Olivia orpheline de père. Malgré cette tragédie et son amertume, le sourire ne disparaîtra pas du visage de Miss Dhéliat. Pour aller plus loin, elle confessera lors d’une interview qu’elle est de nature à garder secrète ses blessures.

Évelyne Dhéliat croyait qu’elle était déjà au terme de ses malheurs quand elle apprend en 2018, le départ de Catherine Laborde, son amie et collègue de service depuis 25 ans à la TF1. Sa peine sera encore plus grande lorsqu’elle saura que son amie est atteinte de la maladie de Parkinson et qu’elle a une démence à corps de Lewy. Pour corroborer le tout, Évelyne Dhéliat est aujourd’hui en phase de la mort. Elle mène une lutte farouche contre elle, toujours dans son silence habituel en espérant prendre le dessus. Mais, son plus grand combat, c’est d’empêcher la disparition annoncée pour la planète. Serait-ce une peine perdue à l’avance ?

Alors que le milieu était maîtrisé par les hommes, Évelyne Dhéliat a su s’imposer notamment pour gagner sa place et au fil des années, elle a montré qu’elle était une femme combative. Âgée de plus de 70 ans, elle fait toujours la Une de la presse même si ses activités semblent moins intenses désormais. Malgré les épreuves et les difficultés, elle garde toujours le sourire.