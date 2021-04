Eviter les cernes : l’astuce de Tik Tok avec le stick glacé est renversante et vous allez être choqué !

Il y a bien sûr des produits spécifiques dans les commerces, mais Tik Tok vous dévoile une astuce renversante qui devrait vous satisfaire. Contrairement aux idées reçues, cette application peut vous proposer des contenus assez sympathiques, et même ludiques, voire surprenants. C’est le cas pour cette méthode qui permet de camoufler les cernes et le résultat semble avoir conquis de nombreuses personnes.

Le rouge à lèvres permet de supprimer les cernes

Vous avez forcément un rouge à lèvres puisqu’il apporte la petite finition sympathique à votre maquillage. Il y a bien sûr différentes couleurs, mais sachez qu’il peut être détourné de sa fonction première. En effet, vous pouvez l’utiliser pour camoufler vos cernes, le résultat est d’ailleurs incroyable au vu de la vidéo postée sur Tik Tok.

Prenez un ancien rouge à lèvres que vous n’utilisez pas puis videz-le complètement pour supprimer tous les résidus .

. Nettoyez le bien en suivant les conseils de la vidéo, il suffit ensuite de le remplir avec de l’eau qui remplace la substance pour les lèvres.

Vous le positionnez ensuite au congélateur pendant plusieurs heures pour avoir un stick glacé.

Dès que vous vous réveillez, vous prenez alors votre nouveau rouge à lèvres destiné aux cernes et vous l’appliquez sous les yeux. Vous savez sans doute que le froid est bénéfique pour lutter contre les désagréments de ce genre, cela permet aux poches d’être moins visibles et elles se dégonflent plus aisément.

Une technique à utiliser tous les matins

Le stick glacé est donc facile à utiliser, et même à réaliser puisqu’il suffit d’avoir un contenant, vous pouvez donc prendre un petit modèle ou une version classique. Lorsque vous le positionnez dans le congélateur, faites en sorte qu’il soit bien droit pour que l’eau ne puisse pas s’échapper. Il faut souvent plus d’une nuit pour que le stick soit bien ferme et prêt à l’emploi. De nombreux professionnels ont souvent mis en avant les avantages du froid pour lutte contre les cernes, les poches…

Il faut attendre quelques secondes pour que le froid fasse son petit effet pour masquer les cernes en quelques secondes. Vous serez ensuite satisfait du résultat et vous pourrez vous maquiller comme d’habitude.