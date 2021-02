Eviter les rides : voici les astuces d’un dermatologue à réaliser de préférence le soir

Si vous avez tendance à nourrir votre peau et à l’hydrater tous les jours en étant précise concernant l’achat des produits cosmétiques, vous pourrez retarder l’arrivée de cette première ride. Par contre, si vous êtes négligent, il y a de grandes chances pour que la situation prenne de l’ampleur. Il est important de noter que si les rides sont installées, vous pourrez seulement les atténuer très légèrement avec des astuces. Pour les supprimer, la seule solution consistera à faire appel aux services d’un dermatologue.

Le Top 3 des astuces anti-âge à ne pas négliger

Le vieillissement cutané est une plaie que de nombreuses femmes, et même des hommes redoutent de plus en plus. Votre visage devient terne, il perd de son éclat et vous donnez l’impression d’être toujours fatigué. Avec ces astuces, notamment celles de Justine Kluk qui est une dermatologue, vous pourrez peut-être adopter une technique anti-âge. Les différentes solutions repérées par Femina pourraient peut-être vous satisfaire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Acne Expert (@drjustinekluk)

La première astuce consiste à bien démaquiller votre visage sans oublier un seul recoin, mais utiliser des cotons avec un côté exfoliant .

. Vous supprimez ainsi toutes les peaux mortes, cela permet aussi d’enlever l’excès de sébum.

Pour la seconde étape, il faut appliquer un soin qui soit à base de vitamine C et de rétinol puisque cette substance est parfaite contre les rides.

La troisième consiste à appliquer l’ensemble du produit sur le visage en insistant bien sur les zones susceptibles d’être au centre des rides.

Les soins doivent aussi être appliqués au niveau du cou ou encore du décolleté et sur l’ensemble du visage. Si vous êtes précise et rigoureuse le soir avant de vous coucher, vous pourrez peut-être profiter d’un teint resplendissant et les rides ne viendront pas vous perturber. N’hésitez pas à vous rapprocher d’un dermatologue si vous cherchez des conseils pertinents et avisés contre le vieillissement cutané.

Généralement, il est conseillé de réagir dès 20 ans en appliquant des soins adaptés à la peau et cela permet de conserver une bonne élasticité, mais également une hydratation. Cette dernière a un rôle primordial pour éviter l’apparition des rides et des ridules. La dermatologue utilise aussi un nettoyant doux sans savon pour supprimer tous les résidus sur le visage, car ils peuvent s’incruster dans les pores de la peau au cours de la nuit.

Faut-il suivre les dermatologues sur Internet ?

Sur les réseaux sociaux, les particuliers ne sont plus les seuls à être au rendez-vous, car vous pourrez clairement trouver des professionnels de la beauté, dont des dermatologues. Que ce soit des femmes ou des hommes, en France ou dans le monde entier, ils n’hésitent pas à partager leurs conseils avisés pour lutter contre les rides et conserver un teint éclatant. De ce fait, il suffit de choisir des dermatologues renommés qui proposent de véritables recommandations. Soyez tout de même vigilant, car Instagram est aussi une application très prisée par les influenceurs, il faut donc de vrais professionnels.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Acne Expert (@drjustinekluk)



Sur le compte de cette dermatologue, vous aurez les routines beauté les plus sympathiques, mais également des produits de la marque Honest qui peuvent vous satisfaire en fonction des problématiques que vous rencontrez au niveau de votre visage. N’oubliez pas que l’application des soins de manière précoce reste la seule solution pour lutter contre l’apparition de ces rides. Si, pendant trente ans, vous n’avez pas utilisé une seule crème et si vous pensez que cette lotion pourrait être miraculeuse à 50 ans, vous serez rapidement très déçu.