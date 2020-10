EXCLU : Aya Nakamura dévoile de rares images de sa fille Aïcha dans sa vidéo promo !

Alors que la révélation du r’n’b français du moment, Aya Nakamura, annonçait juste la sortie de son nouvel album, sobrement intitulé “Aya”, cette dernière a également dévoilé une courte vidéo pour faire la promotion de son album. Dans cette vidéo on découvre pour la première fois avec surprise la petite Aïcha, 4 ans !

Une invitée de marque dans la vidéo promo d’Aya Nakamura

Alors que le premier album de la chanteuse de 25 ans “Nakamura” avait fait sensation et avait fait d’elle durant quelque temps l’artiste féminine française la plus écoutée, la voilà qui revient avec un 2d opus : « Aya ».

fin de promouvoir la sortie très prochaine de son nouvel album, Aya Nakamura a dévoilé une courte vidéo ce jeudi 15 octobre 2020. Et à la surprise des fans, une invitée toute particulière était présente dans les images de cette vidéo !

Dans ce court clip de quelques secondes, on découvre une Aya Nakamura naturelle, dans son lit jouer avec sa fille de 4 ans : on voit tour à tour la petite Aïcha en train de dessiner, en balade en forêt, en train de jouer sur un toboggan..

Sur fond d’image vintage retravaillées, on entend la voix de la chanteuse nous raconter une douce histoire de famille : « Pour moi, ma fille, c’est un amour pur. C’est important, la famille, pour moi. C’est la base »

“Aya” : un nouvel album plus personnel

Au sujet de ces albums, la chanteuse avait déjà déclaré que « Nakamura”, révélait davantage le côté business de sa personnalité et retraçait l’histoire d’une femme forte et d’une femme d’affaires intransigeante. Dans “Aya », la chanteuse de 25 ans a souhaité dévoiler son côté plus humain et personnel : ”Aya, dans la vraie vie, elle est un peu cool, un peu trop cool même », avait-elle notamment annoncé en interview.

Ce nouvel album sortira le 13 novembre 2020 et on peut déjà s’imaginer qu’un ou plusieurs titres seront certainement dédiés à sa famille et à sa petite Aïcha.

Dans la vidéo promo, on voit notamment la mère et la fille partager un repas entourées de leurs proches, la mère d’Aya Nakamura et ses sœurs : « C’est important d’avoir ce noyau dur, d’avoir son cercle perso, de pouvoir être soi même » entend t’on en voix off.

À en croire le compte Instagram de la chanteuse, celle-ci se veut très discrète en ce qui concerne sa vie privée. Cette dernière n’a pas pour habitude de poster de photos personnelles, d’elle ou de sa famille. Cette bande-annonce familiale a donc agréablement surpris la communauté de fans d’Aya Nakamura.

Aya Nakamura est une vraie maman poule !

La chanteuse avait déjà déclaré que sa fille ne connaissait pas son métier. Celle-ci souhaitait lui inculquer les vraies choses de la vie et que la petite Aïcha puissent grandir comme toutes les petites filles de son âge : « Et quand elle comprendra, elle comprendra », avait-elle ajouté.

Interrogée par Libération, la chanteuse s’est confiée sur l’éducation qu’elle souhaitait pour sa fille : « À l’école, on ne t’apprend qui est qui en politique. Je veux apprendre à ma fille qui est la dame à la télé, pourquoi elle parle, pourquoi il y a une guerre là-bas, pourquoi il y a des gilets jaunes ici.«

Si les fans de la première heure avaient déjà pu apercevoir le visage de la petite fille sur les photos Snapchat de la chanteuse, cette dernière n’avait encore jamais publié de photos officielles de la petite Aïcha.

Et alors que certains fans s’étaient empressés de réaliser des captures d’écran du dit cliché, la chanteuse a rapidement décidé de supprimer la photo sans que les fans ne sachent vraiment pourquoi.

Espérons que ces premières images ne seront pas les dernières et que les fans de la chanteuse auront encore l’occasion d’admirer le joli visage de la petite Aïcha !