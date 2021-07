Exclusif, cette salade de riz va radicalement changer votre façon de réaliser un barbecue…

C’est une toute nouvelle recette que l’on a pu découvrir en exclusivité et qui risque de faire vraiment beaucoup de bruit dans le monde de la cuisine, c’est le moins que l’on puisse dire ! À l’heure où de plus en plus de français veulent d’ailleurs pouvoir en profiter pour pouvoir enfin se mettre à la cuisine, c’est une occasion en or que vous vous devez de saisir et il ne tient qu’à vous de pouvoir enfin en profiter dignement ! Pour autant, certaines personnes ne peuvent pas toujours se féliciter d’avoir parfois des talents culinaires et ils ne savent tout simplement pas quoi cuisiner, notamment quand vient la période de l’été.

Mais avec ces quelques conseils, et d’autres recettes que vous allez également pouvoir trouver ici et là sur le web des opportunités pour vous faire vraiment plaisir dans cette période qui s’annonce beaucoup plus compliquée que prévu. En effet, on ne compte plus le nombre de fois où on a pu voir certains foyers se trouver complètement démunis : avec la crise sanitaire liée au coronavirus, des millions de français ont malheureusement perdu leur travail et ils se trouvent alors dans des situations qui sont vraiment assez catastrophiques…

Toutefois, il vous suffira de suivre notre bon plan pour trouver une recette de salade de riz parfaite, et surtout qui a été approuvée par une très grande chef de cuisine en la personne de Laëtitia Milot. En effet, cette dernière n’en est pas à son premier coup d’essai et ne se prive jamais pour pouvoir parfois dévoiler des recettes complètement dingues comme vous allez pouvoir le voir ici. Mais pour pouvoir en profiter, il n’est même pas forcément nécessaire de posséder un barbecue : vous pouvez aussi en profiter chez vous à tous les repas et même pendant l’hiver si vous le souhaitez !

Recette de la salade de riz spéciale barbecue par Laëtitia Milot

Pour pouvoir réaliser cette superbe recette de salade de riz, il n’y a rien de plus simple : même si vous êtes un novice en la matière concernant la cuisine, il n’aura jamais été aussi simple pour vous de cuisiner cette superbe salade de riz qui n’a clairement rien à envier aux autres.

Ingrédients de la salade de riz

Pour pouvoir cuisiner cette salade de riz, voici tous les ingrédients que vous devrez vous procurer :

Du poivre

De l’huile d’olive

400g de riz blanc

Du safran en poudre

Du jus de citron

Du sel

Du thon (une boîte)

Des cornichons

Un demi oignon

Des olives vertes sans noyaux

Étapes pour la préparation de la salade de riz

Pour préparer cette salade de riz, il n’y a rien de plus simple, il vous suffit de suivre les étapes qui suivent :

Faites chauffer de l’eau dans une casserole en ajoutant un peu de safran

Ajoutez du riz pour le cuire pendant 10 minutes

Egouttez le riz dans un saladier bien adapté

Mettez de l’huile d’olive ainsi que du jus de citron dans le riz

Coupez votre demi-oignon en lamelles, ainsi que les cornichons et les olives

Ajoutez le tout dans une préparation

Placez la préparation quelques minutes au frais

Avec un barbecue à côté, ce sera une occasion en or pour pouvoir déguster de très bonnes saucisses accompagnées d’une bonne salade de riz vraiment très succulente…