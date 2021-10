Exclusion de Simon Castaldi de la téléréalité ‘’Les Marseillais VS le Reste du monde’’, en voici les raisons !

Les participants aux émissions de téléréalité à l’instar des autres célébrités font souvent objet de polémiques diverses. Querelles d’amoureux, altercations physiques, tout est possible lorsque la tension monte entre ces nouveaux personnages préférés de la télévision.

C’est justement une de ces polémiques qui a entraîné la sortie de Simon Castaldi d’une téléréalité phocéenne de grande renommée dans laquelle il a eu un accrochage physique avec un de ses collègues du tournage. De nouvelles révélations permettent d’en savoir plus à ce sujet.

Suite à une bagarre, Simon Castaldi écarté du groupe de la téléréalité ‘’Les Marseillais Vs le Reste du monde’’

Simon Castaldi est aujourd’hui à la barre des accusés sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Un épisode médiatique qui survient après des déclarations concernant son accrochage physique avec Tristan Maurisse à l’occasion de l’enregistrement de la sixième saison de la téléréalité française ‘’Les Marseillais VS le Reste du monde’’ qui a eu lieu du 24 juin au 22 juillet 2021.

Si depuis le 30 août 2021, date du début de la diffusion de ce programme, les téléspectateurs n’ont pas pu voir cette scène coupée au montage en raison de son caractère violent, un détail a néanmoins retenu l’attention. Il s’agit notamment de la marque d’une plaie visible sur le physique de Tristan.

Simon Castaldi livre sa version des faits au sujet de cet incident survenu durant la téléréalité ‘’Les Marseillais VS le Reste du monde’’

Le fils de Benjamin Castaldi avait dû s’exprimer sans tabou à ce sujet en reconnaissant humblement ses fautes. « ….Ce sont des gestes à ne pas du tout faire, ni en tournage, ni dans la vie… » avait déclaré le jeune homme de 21 ans qui semble avoir réellement mesuré la gravité et l’ampleur de ses actes.

Par la suite, il a poursuivi en affirmant « La violence ne résout rien, j’ai été très très très bête ». De quoi apaiser le public en général et ses fans en particulier qui n’ont pas apprécié d’apprendre qu’il était l’initiateur de cette bagarre.

Tristan Maurisse réplique pour ne pas passer pour la victime de Simon Castaldi

En réponse à ces déclarations de Simon qui lui ont plus ou moins permis de se faire pardonner auprès du public, le second protagoniste de cette histoire Christian a également tenu à clarifier certaines choses. Il a tenu à préciser qu’il n’y a en réalité pas eu bagarre à proprement parler.

Par le biais d’une story Instagram, il l’a expliqué en ces termes « Il m’a mis un coup de pied dans la bouche et je n’ai rien senti. J’ai voulu me défendre et ils sont venus me bloquer ». Pour justifier la présence d’hématome sur son corps, il a ensuite ajouté « J’ai tellement forcé pour me débattre qu’ils m’ont fait un hématome en me retenant ». D’après les informations recueillies, la bagarre a éclaté entre les hommes pendant qu’ils évoquaient dans un échange houleux, leurs ex copines respectives. Quant à l’exclusion de Simon Castaldi, il semblerait que cela était une décision temporaire et qu’on aura l’occasion de le revoir à nouveau dans la diffusion de cette nouvelle saison.