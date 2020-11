Fabien (Scènes de ménages) : il menace Emma, les audiences de M6 explosent !

Les couples de la série Scènes de ménages ont définitivement conquis le public, qui peut souvent s’y identifier. Relatant des situations de vie commune avec beaucoup d’humour, la série, malgré la concurrence, demeure la préférée des français, et les audiences le prouvent encore et encore…

Une série française qui séduit toujours autant malgré les années !

Plus de 10 ans de Scènes de ménages sur M6, et toujours autant d’engouement de la part des téléspectateurs pour cette série humoristique française. Depuis le temps, elle est devenue culte, surtout que la production a su y apporter des changements au fur et à mesure, afin de dynamiser le tout à chaque fois.

C’est ainsi que parfois, de grandes stars font leur apparition dans la série, qu’ils soient chanteurs, comédiens ou autres, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par M6 (@m6officiel) le 11 Nov. 2020 à 5 :32 PST



Le programme plaît tellement, que malgré qu’il soit diffusé 2 fois par jour, c’est-à-dire, une fois à midi, puis rediffusé le soir, il y a toujours du monde qui attend. D’ailleurs, le samedi 7 novembre, la rediffusion générale des épisodes de la semaine a réussi à battre des records ! Autant dire que les performances de cette mini-série du groupe M6 sont au top, et la concurrence des autres chaînes ne semble avoir aucun impact sur les audiences qui pourraient faire pâlir plus d’un.

C’est ainsi que, ce mardi 3 novembre, il y a eu un record d’audience, et cela est peut-être dû à l’une des saynètes qui concernait le couple Fabien et Emma. La jeune femme doit partir travailler le dimanche, au grand dam de son compagnon Fabien, qui a décidé de la menacer de manger une crevette, pour qu’elle reste à la maison ! Notons que le couple avait prévu de passer la journée ensemble et sachant qu’il est allergique aux crustacés, Fabien a mis sa menace à exécution, poussant la maman de Chloé à appeler le SAMU.

Des personnages attachants, drôles, et assez représentatifs …

Dans le contexte actuel, avec le confinement, le rire est la meilleure solution pour lutter contre la dépression. Les téléspectateurs l’ont compris, et c’est avec plaisir que les épisodes de Scènes de ménages sont suivis.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par M6 (@m6officiel) le 2 Nov. 2020 à 5 :16 PST



Il faut dire qu’il est facile de se reconnaître au moins un peu dans l’un des ménages de la série, selon l’âge, la catégorie socio-professionnelle, le tempérament ou autre signe représentatif de la société. Evidemment, afin de tirer le sourire ou des éclats de rire des téléspectateurs, les traits sont souvent un peu exagérés, mais ce ne serait pas si drôle dans le cas contraire.

Parmi les personnages les plus aimés par les internautes, il y a bien sûr le couple de Fabien et Emma, qui représente le couple de jeunes parents de classe moyenne.

Il y a aussi le couple d’octogénaires avec Huguette et Raymond, qui sont tous les deux à la retraite, et se taquinent à longueur journée, avec leur humour noir. Cédric et sa femme, la pétillante Marion font aussi partie des personnages cultes de Scènes de ménages, sans oublier José et Liliane.

Tous ces couples, et les autres également qui font partie de la série Scènes de ménages, s’ingénient à faire rire le public chaque jour, avec des répliques, qui collent parfaitement aux différents caractères des acteurs, et des situations. Un beau mélange explosif, qui laisse très souvent le public hilare.