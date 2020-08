Fabienne Carat (Plus Belle la Vie) : elle évoque son malaise lors d’une scène et le drame vécu par son personnage !

Rappelons que dans les récents épisodes de Plus Belle La Vie, son personnage est sur le point de se marier avec Hadrien. C’est ainsi que Samia a dû subir l’habituel enterrement de vie de jeune fille. Cependant, cet évènement a pour elle une certaine particularité.

Elle parle de son personnage «Samia » et du drame qu’elle a vécu

En effet, elle s’exhibe à moitié vêtue lors de son enterrement de vie de jeune fille. Malheureusement, elle a été filmée. D’ailleurs, la vidéo correspondante a été diffusée sur la toile et a provoqué un grand buzz.

Voulant se démarquer dans le domaine de la politique, elle arrive à modifier le sens de la vidéo compromettante. En effet, elle s’arrange à ce que celle-ci soit plutôt un message en vue de la sensibilisation des femmes sur la lutte contre le cancer du sein. Selon elle, il s’agit alors pour les femmes d’oser se dénuder devant le médecin dans le cadre de dépistage.

Même si son personnage Samia n’est que de la comédie, Fabienne Carat n’a pas été du tout à l’aise quand il a fallu qu’elle se dénude. C’était difficile pour elle. D’ailleurs, dans ce cadre, elle s’est exprimée : « J’ai ravalé ma salive et je n’ai rien dit. Quand on est comédien, on a parfois des intrigues ou des rôles qui réveillent des peurs qui ne concernent que nous ». Il a donc fallu qu’elle se dépasse pour jouer ce rôle.

Elle se confie sur son divorce pour protéger son ex-mari

C’est également l’une des premières fois qu’elle s’est exprimée sur son divorce. Elle a ainsi déclaré : « Je ne suis pas habituée à parler de ma vie privée mais je me dois de le faire : nous avons divorcé avec Xavier. »

Selon elle, ils ont divorcé à cause de la difficulté de concilier leurs emplois. Ils n’avaient donc pas assez de temps pour prendre soin de leur relation. Selon elle, leurs professions respectives sont telles qu’elles n’ont pas laissé de place suffisante pour leur vie de couple.

Cependant, l’actrice a déclaré ne pas être découragée malgré l’échec de cette relation. En effet, elle a déclaré : « J’ai toujours transformé chaque épreuve de ma vie en positif. Bien sûr, lorsqu’on se marie, on se marie a priori pour toute la vie». Elle a aussi ajouté : « Certaines épreuves sont difficiles à vivre mais nécessaires pour grandir ».

Par ailleurs, ses confidences sur sa vie privée avaient pour principal but de protéger son ancien mari. En effet, dans ce genre de situation, il n’est pas rare de constater la propagation de fausses rumeurs. Sur ce point, elle a déclaré : « Il y a beaucoup d’interviews où je ne discute pas de ma vie personnelle et malgré tout ça, il y a des phrases sorties de leur contexte, avec toujours le prénom de mon ex-partenaire qui est cité alors que lui, il a envie d’être tranquille. Je respecte cela. ». Elle a aussi ajouté : « Je lui rends un peu sa liberté pour qu’il n’ait plus à voir son nom dans des interviews et que sa vie personnelle soit respectée“.

Enfin, elle s’est exprimée en ces termes : «Je ne suis pas du tout inquiète pour le futur, que ce soit pour le boulot ou le perso». Une manière de dire qu’elle est ainsi très optimiste pour le futur.