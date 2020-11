Fabienne Carat (Plus belle la vie) : elle explique les raisons de son départ de la série !

Plus belle la vie, dont la saison 16 s’est achevée le 5 septembre dernier, fait parler d’elle suite au départ d’une actrice emblématique de cette série. L’actrice et chanteuse de 41 ans joue le rôle de Samia Nasri depuis près de 15 ans et serait devenue l’un des personnages favoris des téléspectateurs de France 3.

Fabienne Carat donne les raisons de son départ de la série

Ils sont nombreux ces fans de Plus belle la vie qui ne croient pas à l’annonce de Fabienne Carat par rapport à son départ de la série. Dans les jours à venir, elle ne fera plus partie de ce programme comme elle l’a fait savoir dans une interview avec Télé Star. Cette annonce n’a laissé aucun internaute indifférent. C’est une décision radicale que la comédienne a décidé de prendre après avoir brillé dans sa carrière d’actrice avec plusieurs autres films à son actif. Même si l’épouse de Xavier Houillon intervient dans la série depuis 2005, cette longévité ne l’a pas empêché de déclarer « J’interprète le personnage depuis 2005. Je l’ai beaucoup aimée, on s’est beaucoup apporté, mais, aujourd’hui, je ressens le besoin de grandir seule et de la quitter ». En effet, la célèbre actrice de France 3 s’est entretenue avec Télé Star le 23 octobre.

C’est une décision qu’elle ne regrette pas d’autant plus qu’elle nourrit l’ambition de partir de cette série depuis le début de l’année. Elle n’a pas manqué de souligner qu’elle a préféré exprimer son désir de partir par respect à l’équipe de production. C’est donc une nouvelle page qui s’ouvre dans la carrière de la comédienne même si elle a avoué son hypersensibilité au moment où elle s’apprête à faire ses adieux à ses collègues. Il faut néanmoins rappeler que le fait pour Fabienne Carat de partir de Plus belle la vie n’exclut pas l’hypothèse selon laquelle elle pourrait revenir dans la série « Disons que tout va bien se terminer pour Samia et que, tant qu’elle n’est pas morte, la porte reste ouverte ». Pour l’heure, on ignore encore si le personnage de Samia Nasri sera interprété par quelqu’un d’autre ou s’il ne fera plus partie de la série. Toutefois, les fans de cette émission ont l’espoir de revoir Fabienne Carat sur le petit écran dans le cadre de ce programme.

Fabienne Carat alias Samia Nasri a marqué les téléspectateurs de Plus belle la vie

Les téléspectateurs de Plus belle la vie ont assisté à un nombre important de changements. Après la période de confinement, qui avait contraint plusieurs émissions à suspendre les tournages, la série de France 3 avait repris le tournage à Marseille le 2 juin dernier. Il faut dire que l’équipe de production qui n’avait pas atteint son objectif avait été obligé de diffuser certains épisodes de la onzième saison d’autant plus que la série manquait de nouveaux épisodes pour sa saison 16.

Depuis le 29 juin, comme l’annonçait Télé Loisir, les fans de la série à succès de la chaine publique étaient heureux de retrouver des épisodes inédits de Plus belle la vie. Cette interruption des tournages causée par le coronavirus avait entraîné une baisse d’audience et l’équipe de production avait remplacé la série par un programme ludique intitulé Jouons à la maison animé par Alex Goude. Une fois de plus, la série est confrontée au départ de Samia Nasri, l’un des personnages les plus anciens de la série de France 3. Mariée depuis 2013 à Xavier Houillon, Fabienne Carat s’est toujours montrée discrète sur sa vie privée. En mars dernier, elle fêtait les 20 ans de sa carrière. Depuis avril, elle interprète le personnage de Jeanne Lorieux dans Section de recherches sur TF1.