Fabienne Carat (Plus belle la vie) victime de harcèlement pendant le tournage… Une confession qui choque tous ses fans !

Fabienne Carat est une actrice bien connue pour son rôle dans le feuilleton Plus Belle La Vie. Elle a terminé il y a peu, la rédaction de sa biographie, un ouvrage qu’elle a intitulé : Danse avec la vie. Elle y raconte ses expériences personnelles et professionnelles, et bien sûr son aventure dans le feuilleton Plus Belle La Vie. Ce qu’on ne s’attendait certainement pas à découvrir dans ce récit, c’est l’histoire du harcèlement que la jeune femme a subi lors du tournage de cette œuvre.

L’histoire du harcèlement de Fabienne Carat dans Plus Belle La Vie

Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, Fabienne Carat est l’actrice qui a interprété le rôle de Samia Nassri dans Plus Belle La Vie. Ce feuilleton très connu en France et dans le monde, a sans doute contribué au succès de l’actrice. Elle compte aujourd’hui de nombreux fans de tous les âges, et ce beau monde a été surpris de découvrir qu’il y a cinq ans, elle a été victime de harcèlement.

L’histoire remonte donc à cinq ans en arrière, lorsque pendant le tournage, l’un des réalisateurs a eu un comportement des plus méprisables à son égard. En effet, à son arrivée sur le plateau, ce réalisateur dont elle donne le nom dans son ouvrage, l’empoigne violemment. Ensuite, tout en l’agrippant fortement, il oblige la jeune femme à courir sur les pavés, alors qu’elle portait des talons aiguilles. Fabienne Carat reste concentrée et réussit à s’en sortir sans tomber et sans la moindre égratignure.

L’homme cherchait visiblement à prouver qu’elle était incapable de marcher correctement avec des chaussures si hautes. Toutefois, même si elle est fière de lui avoir démontré le contraire, la jeune femme se sent pathétique encore aujourd’hui, parce qu’elle s’est laissée faire sans réagir. Par la suite, l’homme n’a cessé de la harceler de différentes manières, en l’empêchant d’aller aux toilettes, en la pinçant très fort, etc. Après cette période de crise, le tournage s’est poursuivi comme si de rien n’était, parce qu’elle n’avait pas le courage de dénoncer ce vilain comportement. Finalement, elle a été forcée de demander à la production de le renvoyer, parce qu’elle ne pouvait plus supporter la collaboration avec ce réalisateur. Il a donc été remercié.

Aujourd’hui Fabienne Carat n’est plus la même

Le moins qu’on puisse dire, c’est que cette mésaventure a beaucoup influencé la jeune femme. En effet, si Fabienne Carat trouve que c’était pathétique de sa part de se laisser faire ainsi, c’est parce qu’elle n’est plus la même aujourd’hui. Elle a désormais un fort caractère, qu’elle a dû se forger pour ne pas se laisser marcher sur les pieds dans ce milieu impitoyable. Elle affirme d’ailleurs lors d’une interview, que désormais elle ne se laisse plus faire. Elle avoue aussi qu’à la base, elle n’est pas ce genre de femme, qu’elle est plutôt douce et gentille.

Malheureusement, toujours selon ses propos, les femmes qui veulent réussir dans ce milieu doivent devenir limite « méchantes ». Elles doivent savoir dire stop lorsque leur honneur est bafoué, et devenir carrément comme des pitbulls pour se faire respecter. Selon l’actrice, c’est vraiment dramatique de devoir en arriver là pour ne pas se faire marcher dessus, simplement parce qu’on est une femme. Cependant, puisque la situation l’y oblige, elle est prête à faire face à quiconque voudrait s’en prendre à elle. Vous pourrez en apprendre davantage sur son parcours dans sa biographie.