Fabrice Di Vizio : l’avocat dont le franc-parler engendre souvent le buzz sur les réseaux sociaux

Depuis quelques jours, Fabrice Di Vizio se démarque sur les réseaux sociaux puisque ses interventions ne passent pas inaperçues. En effet, aux côtés de Touche pas à Mon Poste, l’avocat qui officie également sur l’antenne de CNEWS n’hésite pas à remettre les invités à leur place alors qu’il est très pointilleux. Toutefois, il perd souvent son sang-froid lorsque les personnes en face de lui ne sont pas précises dans leurs dires. Par exemple, les faits qui ne sont pas épaulés par des études précises lorsqu’il s’agit de la crise sanitaire engendrent souvent la colère de Fabrice Di Vizio.

Qui est cet avocat prénommé Fabrice Di Vizio ?

Mis en lumière grâce à C8 et Cnews, cet avocat se dévoile comme un avocat avec un certain franc-parler qui peut perdre son sang-froid très rapidement et il n’hésite pas à recadrer des professionnels, des chroniqueurs ou encore des invités. Il ne semble pas apprécier les approximations, mais ils n’aiment pas non plus lorsque les personnes en face de lui ne répondent pas à ses questions alors qu’elles ont tendance à dégainer des affirmations. Contrairement à certaines idées reçues, il faut savoir qu’il s’agit d’un véritable avocat et il est lié au droit de la santé publique, il est aussi très expérimenté comme Gala peut le préciser.

⚡️ « Le confinement tue des gens »

Me Fabrice Di Vizio, l’avocat du Pr Raoult, demande aux médecins de plateau-télé de fermer leur gueule et d'aller soigner les malades 🔥

▶️ Vidéo complète : https://t.co/03GvIfmgjE pic.twitter.com/pJ5U1dlasW — Dimitri Jacques ✍ (@DimitriJacques) February 18, 2021

Fabrice Di Vizio a pu travailler en France, mais d’autres cabinets d’avocats ont eu l’occasion de lui ouvrir les portes notamment aux États-Unis et en Europe .

. Cet avocat qui est aussi un chroniqueur sur le plateau de TPMP pour divers thèmes possède un master en philosophie politique et en droit public.

Son cursus est toutefois moins connu, car c’est son franc-parler et même ses coups de gueule qui se retrouvent souvent en Une des médias.

Il y a quelques jours, Cyril Hanouna souhaitait lancer un débat concernant les rassemblements des Français, le relâchement de ces derniers ou encore la campagne vaccinale. Il décide alors d’inviter Fabrice Di Vizio pour qu’il puisse réagir et il était aussi présent pour un autre sujet le même jour. Le 22 février dernier a donc été au coeur de vives tensions sur le plateau de TPMP puisqu’il perd vite patience face à des interlocuteurs qui ne sont pas en mesure d’étayer, de justifier ou de prouver leurs dires.

Le face à face entre l'avocat Fabrice Di Vizio et la médecin député LREM @AGenetet dans #TPMP sur le masque à l'extérieur ! pic.twitter.com/q9sO1QHNeA — TPMP (@TPMP) February 22, 2021

Gilles Verdez et Benjamin Castaldi en prennent pour leur grade

L’ancien présentateur vedette de TF1 n’a pas pu s’exprimer face à Fabrice Di Vizio, qui était déjà très irrité par les approximations partagées par certains chroniqueurs. Lorsque Benjamin Castaldi tente de prendre la parole, il est rapidement renvoyé dans les cordes. Face à cet avocat qui ne laisse pas forcément de la place aux autres, Benjamin Castaldi lance un « il est relou, ce mec » avant d’être rappelé à l’ordre par Cyril Hanouna, qui ne souhaite pas ce genre d’interventions sur son plateau.

Gilles Verdez a également été pointé du doigt par Fabrice Di Vizio, les chroniqueurs n’ont donc pas réussi à se mesurer à cet avocat. Seule l’ancienne Miss France a pu discuter calmement avec cet homme qui possède aussi une grande passion pour les chevaux. Au vu de la crise sanitaire qui frappe de plein fouet notre pays, il y a de grandes chances pour que les Français retrouvent sur le plateau de Cnews ou de C8 Fabrice Di Vizio dans les prochains jours.

Il faut également noter que cet avocat a pu intervenir pour le compte de Didier Raoult comme Gala le précise dans son article.