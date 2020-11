Fabrice (Koh Lanta) : Eliminé après l’épreuve d’immunité, le candidat évoque ses retrouvailles gâchées avec sa compagne !

Il revient sur son parcours dans l’émission ainsi que ses retrouvailles ratées avec sa femme.

Les téléspectateurs le savent, les règles de jeu de l’émission de téléréalité Koh Lanta les 4 terres peuvent être parfois très dures. Quand ça arrive, ce sont les candidats qui en font les frais. Durant cette semaine, l’épreuve d’immunité avait une règle indiscutable : le candidat ou la candidate qui finit à la dernière place se retrouverait systématiquement éliminé. Ce fut Fabrice que le sort a désigné et le garagiste a dû quitter l’émission. Interviewé, le garagiste s’est confié sur ses impressions en ce qui concerne son parcours dans l’émission, mais aussi sur ses retrouvailles avec sa femme. De toute évidence, les choses ne s’étaient pas passées comme il l’avait espéré…

Il repart la tête haute

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🦀 Fabrice Pietrzak 🦀 (@fab_kohlanta)

Il y a de quoi être impressionné si on regarde le parcours de Fabrice dans l’émission Koh Lanta. Il a tenu bien plus longtemps que beaucoup d’autres candidats qui avaient été éliminés dès les toutes premières semaines de l’émission. L’homme de 54 ans ne s’est pas montré abattu par son élimination. Bien au contraire, il est fier de ce qu’il a pu accomplir.

Lorsqu’il a été interrogé, l’aventurier s’est confié sans tabou sur certains détails de l’émission. « Ce n’est pas simple. Mais tout compte fait, je préfère une élimination comme celle-ci où je ne peux en vouloir qu’à moi-même. Je n’ai pas été assez bon, mais je suis parti heureux comme je suis arrivé ».

Il a ensuite renchéri ses propos en parlant de l’aventurier Bertrand-Kamal. Il a mentionné ce dernier comme le premier étant venu le consoler après son élimination. Pour Bertrand-Kamal, l’élimination de Fabrice lors de l’épreuve de l’immunité est la plus belle sortie possible. On reconnaît là, le caractère toujours avenant et chaleureux de l’aventurier le plus apprécié des autres candidats. Après ces mots très élogieux de l’aventurier Bertrand-Kamal, Fabrice a évoqué ce que la participation à Koh Lanta les 4 terres avait apporté de nouveau dans sa vie.

Pour l’homme de 54 ans, cette aventure l’avait fortement impacté, lui et les personnes à l’extérieur. « Jamais je n’aurais imaginé cet engouement, cet impact. Jamais je n’aurais pensé rendre tant de gens aussi heureux autour de moi ». Même s’il aurait préféré continuer l’aventure, il ne semblait pas le moins du monde déçu de n’être pas allé plus loin.

Des retrouvailles manquées avec sa femme

Durant toute la période de l’émission, l’aventurier n’a pu voir sa femme. Ce fut donc avec une grande joie qu’il a voulu la revoir une fois de retour. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu. D’abord, il y avait la grève des trains qui avait contraint sa femme à venir le chercher à Paris.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🦀 Fabrice Pietrzak 🦀 (@fab_kohlanta)



Pourtant, ils n’ont pas pu se voir parce que le garagiste était arrivé en retard. Sa femme a dû rentrer à Maubeuge sans lui. À l’arrivée de Fabrice, la première chose qu’il a faite c’est d’aller vite la retrouver. Toutefois, il l’avait précédemment appelé dès qu’il a pu récupérer son téléphone.

Il n’y a pas que sa femme qui a été contente de le retrouver. Ses enfants aussi ne pouvaient manquer de montrer leur fierté. Les camarades de classe de ses enfants le regardent avec admiration et cela semble bien faire plaisir au garagiste. « À l’école de mon fiston, les enfants me regardent comme un extraterrestre, ils ont des étoiles dans les yeux. Mon fils est fier » avait déclaré l’homme de 54 ans. On lui souhaite de bien profiter de sa famille.