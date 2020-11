Fabrice Luchini : L’acteur fait un mea culpa au ministre de la santé Olivier Véran contre qui il s’était emporté !

L’invité de Laurent Delahousse sur France 2 dans le journal télévisé, était Fabrice Luchini, ce 8 novembre 2020. Alors qu’il avait mal digéré l’annonce du reconfinement, le comédien s’était emporté contre Olivier Véran via les réseaux sociaux. Aujourd’hui, il revient sur ses propos, même s’il y a quand même des choses qui ne passent pas pour lui…

Le mea culpa de Fabrice Luchini

On s’en rappelle encore très bien. C’était le 14 octobre 2020, que le président de la République et son gouvernement, ont pris la décision d’imposer le couvre-feu pour faire face à la deuxième vague de la pandémie du coronavirus dans le pays. Quelques jours plus tard, il y a eu un second confinement.

Nombreuses étaient les personnes qui ont été indignées par cette situation, surtout que tout le monde ne s’est pas encore relevé du 1er confinement qui a eu lieu. Fabrice Luchini comme tant d’autres célébrités, n’a pas été tendre avec le gouvernement.

Notons qu’il fait partie des personnes plutôt proche d’Emmanuel Macron, mais il n’a pas réussi à se contenir. C’est alors qu’il a mis en ligne une vidéo sur son compte Instagram, où il se désolait de cette situation : « …Vous ne pouvez tout de même pas mettre tout un canton au lit ! (…) On ne comprend pas le gouvernement, et c’est ça qui est terrifiant. La panique de Véran, l’accent qui s’éteint de Castex… C’est terrifiant. C’est morbide ».

Après avoir posté sa vidéo, le comédien a mis en légende : « Atterré par ces tâtonnements, je ne comprends pas toutes ces incohérences, mais je dois être couillon… ».

Alors que la France est confinée, il faut croire que cela a permis à Fabrice Luchini de se reposer et de réfléchir tranquillement. C’est ainsi que ce dimanche 8 novembre 2020 sur le plateau de journal télévisé de Laurent Delahousse, l’acteur est revenu sur les propos tenus dans sa vidéo, à l’endroit du gouvernement, en particulier d’Olivier Véran : « J’ai eu un coup d’humeur complètement inadapté. Je m’en excuse. Je me suis permis de parler du gouvernement, c’est absolument débile. Je n’ai pas la compétence. Je connais parfaitement la difficulté sur la crête. Il y a des drames, de l’économie, des dépressions nerveuses. Mon mouvement d’humeur sur le ministre de la Santé (Olivier Véran, ndlr) était déplacé. »

Malgré tout, Fabrice Luchini ne comprend pas le ministre de la santé !

Malgré son mea culpa envers le gouvernement français et son ministre de la santé Olivier Véran pour des propos qu’il a tenu, il n’est pas dit que Fabrice Luchini soit prêt à tout avaler.

C’est ainsi, que toujours sur le plateau du 20H30 de France 2, le 8 novembre, lorsque Laurent Delahousse lui a demandé ce qu’il pensait du comportement d’Olivier Véran, Fabrice Luchini n’a pas mâché ses mots. Il faut rappeler que ce 4 novembre 2020, le ministre de la santé a eu un coup de colère à l’Assemblée Nationale.

Ainsi Fabrice Luchini a répondu : « Je ne vois pas pourquoi ce ministre de la Santé nous engueule constamment. », « Il part dans l’aigu, il part trop dans l’aigu ça c’est clair et net », « Il engueule tout le monde encore un coup mais je m’arrêterais là parce que ce n’est pas un personnage qui m’intéresse par-dessus tout ». »

Laurent Delahousse a alors demandé à son invité si les hommes politiques n’avaient pas le droit de se comporter comme de simples personnes parfois, avec leurs émotions. Toutefois pour Fabrice Luchini, « les hommes politiques sont des mystères« . Quant à savoir si le ministre de la santé en fait partie, c’est un mystère. Néanmoins, une chose est certaine, pour Fabrice Luchini, le président de la république Emmanuel Macron en fait bien partie.