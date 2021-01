Face mapping : découvrez la signification des boutons en fonction de leur position sur le visage

Saviez-vous que l’apparition des boutons n’est pas anodine ? Vous avez peut-être une signification importante à prendre en compte. En effet, le face mapping est très prisé sur Internet puisque les femmes ainsi que les hommes cherchent des informations précises concernant le positionnement. Cette pratique est assez étonnante, mais vous pourriez être surpris finalement par les résultats. Il y a donc certaines zones qui sont à mémoriser.

Découvrez le concept du face mapping

Vous devez imaginer que votre visage est une carte et les boutons apparaissent à des endroits bien définis. Par exemple, certaines personnes ont de l’acné au niveau des cheveux et cela peut être causé par un excès de sébum qui se retrouve coincé dans un follicule pileux. Il n’est pas nécessaire d’être un spécialiste pour comprendre que le sébum ne peut pas être évacué, il engendre donc un bouton.

Lorsque les boutons sont proches des racines, ce sont souvent les produits utilisés pour le lavage par exemple qui sont la cause .

. Dans d’autres cas de figure, c’est un signe que votre sommeil n’est pas assez réparateur, vous devez donc changer vos habitudes.

L’acné peut apparaître au niveau des sourcils, c’est souvent un poil incarné comme c’est le cas sur le corps.

Par contre, c’est aussi un signe que votre foie est chargé, il faut donc envisager une petite cure de détox avec du citron.

Lorsque les boutons sont vers les tempes ou le front, il y a un manque d’hydratation qu’il ne faut pas négliger.

Parfois, ces boutons sont aussi causés par une alimentation beaucoup trop riche et sucrée, il faut alors modifier vos habitudes afin de retrouver un certain équilibre. Les boutons pourront disparaître plus facilement. Dans tous les cas, l’acné qui se trouve vers les tempes est parfois synonyme d’un trouble digestif. Votre visage peut alors exprimer quelques problèmes au niveau de votre visage.

Par exemple, si vous mangez régulièrement de la charcuterie ou des produits gras, il n’est pas rare d’avoir une peau rythmée par ces boutons disgracieux qui sont souvent une source de complexes à ne pas mettre de côté. Lorsque le front est attaqué, il y a parfois un trouble de la vésicule biliaire, n’hésitez pas à en parler avec un dermatologue pour avoir son avis.

Quatre zones à ne pas négliger pour l’acné

Bien sûr, une partie de votre visage est sans doute attaquée par les boutons, il s’agit du nez puisque les points noirs sont nombreux. Le cholestérol est souvent la cause, il faut donc réduire le plus possible les matières grasses. S’ils sont installés au niveau de la bouche, vous avez une alimentation trop acide ou trop épicée. Il faut par contre différencier ces problèmes des boutons de fièvre qui ne sont pas identiques. Les femmes ont tendance à avoir des apparitions au niveau de la mâchoire et ce sont les hormones qui sont au centre des préoccupations.

Les glandes sébacées sont stimulées et il y a les pores qui peuvent se boucher comme c’est le cas pour le nez. Dans la plupart des cas, ce sont des boutons rouges qui se développent et ils sont particulièrement douloureux. Enfin, une dernière zone est souvent rythmée par l’acné, il s’agit de la joue. Ce sont les bactéries qui sont responsables de ces apparitions et vous avez sans doute les mains sales. Vous les grattez et la situation s’aggrave au fil des jours. Par contre, cela peut aussi être le signe d’une consommation de tabac ou d’une accumulation de toxines dans le corps. Envisagez alors une cure détox.