Faire tenir votre fond de teint toute la journée ? Découvrez cette astuce renversante !

Devant le miroir, vous avez l’impression que votre maquillage est parfait, mais ce ne sera plus le cas quelques heures plus tard. Le fond de teint peut couler aisément notamment avec la chaleur ou si vous utilisez de mauvais produits. De ce fait, vous cherchez à camoufler toutes les imperfections sans un effet masque qui est très disgracieux, il est alors nécessaire de se renseigner concernant cette pratique.

Le fond de teint peut être mélangé à la poudre

Si vous regardez les vidéos de Sananas, vous pourrez découvrir quelques astuces de ce genre, car elle peut mélanger certains produits pour être certain que le fond de teint ou le correcteur ne pourra pas couler au fil de la journée. De plus, deux techniques sont à envisager alors que les femmes ont tendance à appliquer la poudre lors de la dernière étape.

Il est possible d’utiliser une base lissante après une crème hydratante et vous pouvez ensuite appliquer un peu de poudre sur les différentes zones .

. Vous devez aussi utiliser une poudre translucide pour qu’elle ne soit pas visible et elle ne pourra pas changer la couleur de votre teint.

Vous utilisez ensuite une petite éponge comme le Beauty Blender pour appliquer votre fond de teint ainsi que le correcteur.

A chaque fois que vous rajoutez une couche sur votre teint, vous utilisez de la poudre pour fixer le tout.

Vous avez donc de la poudre puis du fond de teint et encore de la poudre. Vous utilisez ensuite de l’highlighter par exemple et du blush, vous optez une nouvelle fois pour la poudre et même un spray fixant sur l’ensemble du visage. D’autres techniques consistent à mélanger directement la poudre avec le fond de teint pour avoir une texture un peu plus sympathique qui pourra « adhérer » à la peau de votre visage.

Avec une poudre translucide, vous n’avez pas l’effet masque insupportable et vous masquez aussi toutes les imperfections comme les rougeurs, les cicatrices, mais également les boutons. Par contre, il ne faut pas être très généreux avec le fond de teint. La petite éponge est réjouissante, car elle absorbe le surplus et elle vous évite d’avoir un masque sur le visage.

Certains produits de beauté sont vraiment importants

Il ne faut pas appliquer le fond de teint directement sur la peau, car il est impératif de bien l’hydrater pour qu’elle ne souffre pas d’une sécheresse avancée. De ce fait, pensez à bien vous démaquiller le soir avec une eau micellaire et utilisez un soin pour désincruster toutes les impuretés. Utilisez ensuite une crème riche pour faciliter le renouvellement cellulaire pendant la nuit. Le matin, une lotion tonique sera intéressante pour nettoyer la peau et vous pourrez ensuite appliquer une crème de jour pensée pour apporter une bonne dose d’hydratation.

La base lissante est aussi recommandée, car elle floute tous les pores de la peau, cela permet d’avoir un effet liftant et un teint beaucoup plus harmonieux. Vous utilisez ensuite les différentes techniques évoquées avec le fond de teint et vous ne serez clairement pas déçu. Par contre, éviter d’appliquer à nouveau du fond de teint au cours de la journée, il est préférable d’utiliser une petite serviette absorbante si vous avez la peau luisante.

Utilisez ensuite la fameuse poudre translucide pour avoir de nouveau un teint unifié. N’hésitez pas à regarder toutes les vidéos postées sur YouTube puisque vous avez parfois de bons conseils que vous pouvez appliquer aisément même si vous n’êtes pas un professionnel.