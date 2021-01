Faire tenir votre parfum toute la journée, c’est possible grâce à notre astuce incontournable

Certains parfums peuvent s’évaporer plus facilement pour le plus grand malheur des femmes. Ces dernières sont contraintes d’en utiliser une quantité astronomique pour toujours avoir cette bonne odeur. Toutefois, cette méthode a des inconvénients puisque la consommation sera conséquente. Vous devrez sans doute acheter deux fois plus de parfums au cours du mois et lorsque l’on sait que les marques proposent ces flacons à près de 100 euros, le budget est colossal. Nous avons trouvé une astuce pour réussir à prolonger le plaisir.

Pourquoi votre parfum ne tient-il pas ?

C’est la grande question que les femmes, et même des hommes peuvent se poser. Généralement, ce phénomène est surtout identifié au cours de l’hiver puisque les températures sont froides. De plus, l’hydratation de votre peau ne sera pas aussi importante qu’en été et vous avez les deux raisons qui expliquent la disparition de votre parfum entre novembre et février. Bien sûr, certains parfums sont de meilleure qualité, c’est aussi une raison qu’il ne faut pas mettre de côté.

Si vous souhaitez que votre parfum soit toujours au rendez-vous le soir venu, pensez à bien hydrater votre peau avec un soin nourrissant .

. Cela est aussi indispensable en hiver puisque la peau peut sécher plus rapidement à cause de ces températures froides.

Optez par contre pour des soins qui ne sont pas parfumés pour éviter le plus possible les mélanges d’odeurs qui sont souvent désagréables.

Vous pouvez par contre augmenter la senteur de votre parfum assez facilement en choisissant des produits d’hygiène de la même gamme.

Pour les fêtes de Noël, vous avez sans doute déjà croisé ces coffrets avec un parfum, un soin pour le corps et une crème pour les mains. Au lieu de les utiliser séparément en fonction de vos humeurs, pensez à les appliquer le même jour, cela renforce alors l’odeur de votre parfum. En effet, les coffrets proposent les mêmes gammes et les mêmes catalogues de senteurs.

Par conséquent, les crèmes renforcent le parfum et il pourra aussi tenir plus longtemps puisque les soins sont conçus pour hydrater votre peau en conséquence. Il existe aussi une technique souvent négligée alors qu’elle est primordiale, des femmes commettent souvent cette erreur qu’il faut rapidement supprimer de votre quotidien.

Quand faut-il se parfumer ?

Vous avez tendance à vous habiller, vous vous maquillez et vous vous coiffez. Vous utilisez ensuite votre parfum sur les vêtements. C’est une erreur préjudiciable, car les senteurs ne peuvent pas perdurer sur ces tissus qui ne t’imprègnent pas. Cela peut aussi expliquer la disparition de votre parfum dans l’heure suivant l’utilisation. La meilleure technique consiste à le vaporiser sur votre peau que ce soit dans le cou ou encore sur les poignets. Bien sûr, appliquez au préalable une crème hydratante pour les mains et pour le corps pour faciliter la durée de vie.

Par contre, il ne faut pas avoir la main lourde et évitez de vider le flacon sur vous avant de partir. Vous avez tendance à être habitué à ce parfum, vous aurez donc des difficultés pour le sentir. Par contre, les autres n’ont pas la même habitude et ils le détectent très bien. Si vous surchargez votre corps avec ce parfum, vous perdez tous les avantages puisque cette flagrance doit être subtile. Vous disposez désormais de tous les conseils pour que votre parfum puisse perdurer au cours de la journée, cela vous permettra aussi de réaliser de confortables économies. Vous n’aurez plus tendance à vider le flacon le matin ou encore le soir avant de sortir.