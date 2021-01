Faites place aux faux cernes, voici la nouvelle tendance qui fait fureur pour le maquillage

Les faux cernes sont de plus en plus appréciés alors qu’ils étaient autrefois chassés avec vigueur. Avec les poches, ils comblent toutes les attentes et un maquillage fait fureur depuis quelques jours. Le principe est simple, si vous n’avez pas de cernes, il suffit d’utiliser cette technique qui vous permet d’avoir une zone sombre sous les yeux. Vous pensez sans doute que c’est insolite, mais, parfois, il est difficile d’expliquer les tendances.

Tik Tok vous dévoile cette nouvelle tendance

Vous le savez sans doute, il existe une multitude de recettes et de solutions beauté sur Tik Tok. Cette application a pu vous apprendre à fermer des sacs de surgelés sans avoir besoin de clips ou de ficelles. Aujourd’hui, nous apprenons à dessiner de faux cernes et il suffit de suivre le tutoriel qui est assez simple. Vous devez prendre un crayon gras marron, il sera plus simple à appliquer.

Pour la partie basse de l’oeil, il faut réaliser un trait pour dessiner le faux cerne .

. Il faut bien sûr jongler avec cette zone d’ombre pour que le rendu soit un peu plus naturel.

Si vous pensez que cette tendance est inutile puisque les femmes cherchent à évincer les cernes de leur quotidien, sachez que d’autres apprécient grandement le rendu.

En fonction de votre maquillage, de votre fond de teint et de votre visage, vous pourriez avoir un certain charme avec les faux cernes.

Lorsque le crayon gras est appliqué à la place des cernes en partant du coin interne de l’oeil jusqu’au milieu de celui-ci, il faut bien sûr estomper le résultat avec votre doigt ou une éponge. Le principe des faux cernes est finalement le même que celui dévoilé pour le contouring. Ce dernier est efficace pour structurer votre visage et lui donner de la profondeur. En fonction de la réalisation de ces faux cernes, vous pourriez peut-être apporter un petit plus à votre make-up.

N’hésitez pas à regarder les différentes vidéos à ce sujet, mais sachez que cette tendance est largement au coeur des débats. La vidéo sur l’application Tik Tok enchaîne les vues et elle a pu dépasser le million. Si certains internautes ne comprennent pas cette tendance, d’autres l’apprécient ou ne comprennent pas le sujet de la vidéo.

Faut-il camoufler les cernes ?

Lorsque les poches sont très marquées et, si les cernes sont très présents, vous avez sans doute l’envie de camoufler l’ensemble. Certaines femmes sont clairement fatiguées à l’idée de les masquer puisque cela demande du temps et surtout un réel savoir-faire. Lorsque les cernes sont très foncés, il faut malheureusement un bon fond de teint très couvrant, un correcteur pour masquer les différences de couleurs, mais il ne faudra pas oublier la poudre pour fixer l’ensemble. Lorsque vous surchargez le dessous de l’oeil, les produits surtout s’ils n’ont pas la même texture n’arrivent pas à se mélanger avec harmonie.

Il y a de petits paquets qui apparaissent au fil de la journée et le correcteur peut aussi couler, ce qui accentue finalement le côté fatigue de ces cernes. C’est aussi pour cette raison que des femmes ont décidé de ne plus les cacher et de les utiliser pour leur maquillage sans, toutefois, surcharger la peau. Cette dernière peut étouffer à cause de tous les produits, ce qui entraîne des boutons, et même des rougeurs. Si vous avez des poches et des cernes, sachez que vous n’êtes pas contrainte de les masquer, certains estiment que cela donne un peu de charme au visage qui ne semble pas figer.