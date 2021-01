Etre enceinte, avoir un enfant, le porter pendant 9 mois, s’occuper de lui pendant qu’il est qu’un simple nouveau né, supporter ses cris et ses pleurs toutes les nuits, prendre la responsabilité de le faire grandir et l’élever… etc. Penser à tous ça pourra vous pousser à paniquer surtout lorsque vous n’êtes pas forcément prêts ou quand vous vous y attendez le moins.

Dans cet article, nous allons vous énumérer plusieurs étapes afin de faire une blague à votre compagnon et lui faire croire que vous attendez un enfant en falsifiant le test de grossesse.

Nous allons vous proposer plusieurs méthodes ainsi que des étapes à suivre afin de falsifier votre test de grossesse pour une blague parfaite et très croyable.

L’achat d’un faux test de grossesse

Plusieurs magasins mettent spécialement en vente tout ce qui est en relation avec les blagues et les farces dont les faux tests de grossesse où ils présentent un résultat positif dans tous les cas.

Après avoir acheté le faux test, suivez les étapes suivantes :

Annoncez à votre amoureux que vous pensez être enceinte ;

Semez lui le doute en mentionnant votre retard des règles ;

Faites le sois disant test deux jours après ;

Demandez-lui d’être présent lors du résultat ;

Faites le test,

Laissez le voir le résultat lui-même en faisant semblant de ne pas pouvoir supporter de voir,

Faites semblant d’être émue et contente lorsqu’il vous annoncera le résultat,

Rassurez-le en lui annonçant que ce n’était qu’une blague.

Attention, il ne faut pas oublier de remplacer l’emballage du faux test de grossesse avec un vrai. Il est aussi recommandé d’acheter plus d’un faux test afin de mieux convaincre votre compagnon.

La technique de l’urine d’une vraie femme enceinte

Vous pouvez au lieu d’acheter un faux test de grossesse, en acheter un vrai mais en utilisant à la place de votre urine celui d’une vraie femme enceinte.

Falsifier au feutre un vrai test de grossesse

Il existe aussi une autre méthode efficace afin de faire cette blague, et qui consiste à la modification d’un vrai test de grossesse en utilisant un stylo ou bien un feutre de la même couleur que celle du signe qui s’affiche sur le test.

Enfin, c’est bien de faire des blagues et de taquiner votre amoureux de temps à autre surtout le jour du poisson d’Avril, mais il faut tout de même prendre en considération le tempérament de votre conjoint. Il se peut que celui-ci prenne votre blague comme étant un geste inapproprié et que ça ne le fasse pas autant rire comme vous l’aurez imaginé. Dans ce cas à vous de juger si c’est quelque chose de faisable ou non.

Il ne faut surtout pas également oublier de le rassurer en lui disant que ce n’était qu’une blague. Essayez de ne pas trop le torturer hein…