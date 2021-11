Famille : faut-il laver vos enfants tous les jours ?

La plupart des parents estiment normal de laver leurs enfants de façon quotidienne en raison de leur forte mobilité et leur pratique de jeux et d’activités sources de salissures. Une vision qui est aujourd’hui remise en cause par plusieurs spécialistes de la santé et du bien-être corporel des plus petits. Que faut-il donc retenir au sujet de cette question qui touche à la propreté et à l’hygiène des enfants ?

Se laver tous les jours n’est pas un besoin indispensable pour la santé de l’enfant

C’est une révélation qui certainement fera le bonheur des enfants non adeptes de l’eau et de l’éponge savonneuse et qui fera également la surprise des parents attachés à cette pratique entrant dans le devoir d’entretien d’un père ou d’une mère vis-à-vis de son petit.

Pour justifier cette réflexion d’ordre scientifique, les spécialistes invitent désormais les plus grands à prendre en compte pour les enfants les notions de propreté et d’hygiène. Deux notions qui sont généralement considérées comme des synonymes ce qui n’est pas pour autant le cas.

D’un point de vue strictement lié au résultat final, se laver tous les jours chez les enfants répond à un besoin de propreté ce qui veut dire en d’autres termes l’élimination des salissures visibles et des mauvaises odeurs. Elle ne garantit pas pour autant l’hygiène corporelle qui quant à elle permet l’élimination de tous les microbes visibles comme invisibles nuisibles pour le corps et l’organisme. On arrive donc à la conclusion que pour maintenir la bonne santé des enfants, les faire passer sous la douche tous les jours n’est pas la solution.

Laver un enfant tous les jours peut avoir des inconvénients

S’il est vrai que chez l’adulte, se laver tous les jours est admis comme une bonne pratique, cela n’est pas le cas au sujet de des enfants. Pour expliquer cela, on peut dans un premier temps se focaliser sur l’effet néfaste de certaines substances contenues dans les savons lorsqu’elles sont utilisées de façon peu espacée sur la peau des enfants. Elles peuvent par exemple être responsables de troubles liés au fragile épiderme de ces derniers notamment l’apparition de boutons, de rougeurs ou la sensation fréquente d’irritations.

Dans un second temps, une hyper propreté du corps des plus petits due au lavage régulier peut également nuire au bon développement de leur système immunitaire. En effet, certaines études scientifiques ont prouvé que le corps en contact prolongé avec certaines bactéries pouvait renforcer les capacités de défense de l’organisme.

Un ensemble de pratiques hygiéniques sont toutefois à prioriser tous les jours

La non obligation chez les enfants de se laver tous les jours n’est cependant pas synonyme d’une absence de toute action d’entretien au niveau du corps. C’est ainsi qu’il est toujours recommandé aux parents de veiller à l’exécution d’un certain nombre de gestes notamment le lavage régulier des mains.

Les mains constituent en effet des parties du corps très sensibles sur le plan hygiénique en raison de leur forte utilisation, de leur facilité à être au contact de salissures et de leur possibilité d’insertion fréquente dans la bouche chez les enfants. En dehors des mains, le nettoyage régulier d’autres zones sensibles sont à prioriser notamment les aisselles.