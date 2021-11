Famille : quelques idées de jeux qui peuvent booster l’intelligence de votre enfant !

Le développement de l’intelligence n’est pas seulement le fait du facteur génétique. Il peut également se faire par le biais de certaines activités stimulatrices des facultés cérébrales notamment les jeux. La période de l’enfance est d’ailleurs la plus adaptée à la pratique de divertissements qui peuvent favoriser la culture et l’intelligence. Voici donc quelques jeux à adopter en famille pour le renforcement de l’éveil et de l’intelligence des plus petits.

View this post on Instagram A post shared by Liza Lieberman (@kam0t3)

Les jeux de quiz

On a souvent tendance à penser que ces modèles de jeux basés sur des questionnaires longs et parfois complexes sont réservés uniquement aux adultes d’un certain âge et disposant d’un bon niveau de connaissances intellectuelles. Mais en réalité, plusieurs études scientifiques ont prouvé que la capacité de rétention et de maîtrise de nouvelles notions est fortement développée dès l’enfance.

Les enfants n’ont donc en principe aucun mal à assimiler très rapidement les différentes connaissances liées aux jeux de quiz afin de devenir très rapidement des personnes dotées d’une faculté de compréhension au-delà de la norme à leur âge. Pour donc booster l’intelligence des enfants à l’aide de ces jeux qui allient aussi bien éducation que distraction, c’est aux parents qu’il revient de savoir doser progressivement le degré de connaissance des enfants.

Ils peuvent par exemple commencer par des questionnaires concernant des notions basiques de la vie en général avant d’attaquer plus tard des questionnaires aux domaines scientifiques plus spécifiques.

Le jeu d’échecs

Jeu de société pratiqué depuis des siècles, le jeu d’échecs encore appelé les échecs constitue également un excellent moyen de stimuler l’intellect des enfants. Il est certes réputé pour sa complexité de règles qui rend son apprentissage même compliqué pour certains adultes, mais c’est justement la recherche de la maîtrise de toute cette complexité qui fera de votre petit une personne plus futée.

En effet, la pratique régulière du jeu d’échecs octroie à tout joueur un certains nombres de qualités. D’une part, il permet de renforcer l’esprit stratège et la capacité d’anticipation des situations, deux notions qui font partie intégrante de l’intelligence fonctionnelle.

D’autre part, le jeu d’échecs permet également de maintenir son cerveau dans un contexte régulier d’analyses complexes ce qui va entraîner au niveau des neurones le renforcement de leur faculté d’examination pour la prise rapide de décisions adéquates.

Par exemple, le succès de la série Netflix ‘’Le jeu de la dame’’ basée sur un enfant prodige des échecs a permis l’augmentation des joueurs de bas âge pratiquant ce jeu en France.

View this post on Instagram A post shared by KidzMotto (@kidzmotto)

Les jeux de puzzles

Reconnus comme les jeux pour l’éveil de l’enfant par excellence, les puzzles favorisent réellement la meilleure réactivité des plus petites faces à plusieurs circonstances de la vie de tous les jours.

En premier lieu, les jeux de puzzle leur permettent d’avoir une rapidité de vue d’ensemble développée au fil du temps par le réflexe d’observation et de déduction. En second lieu, Les jeux de puzzle peuvent permettre également de développer chez les enfants l’intelligence de conception manuelle.

Toutes les formes de jeu de puzzle sont en principe recommandées. Il peut s’agir des puzzles en cartons ou encore ceux qui consistent à reconstituer des objets ou des figurines en plastiques.