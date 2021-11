Famille, quelques idées de punition positives qui peuvent vous aider à bien éduquer votre enfant !

Les enfants font souvent des bêtises ou ont des comportements peu désirables. Face à cet état de chose, les parents ont beaucoup de mal à savoir comment réagir pour corriger un enfant en faute. Voici une liste de punitions positives que vous pouvez appliquer à votre enfant en tant que parents.

Les punitions positives que vous pouvez donner à un enfant

La punition positive est celle qui est directement en rapport avec le comportement que vous désirez corriger. Vous pouvez par exemple demander à votre enfant certaines choses stratégiques comme :

Lui demander de nettoyer ou réparer ce qu’il a endommagé. Vous pouvez le faire avec lui pour entamer une discussion avec lui sur ce qu’il vient de faire ;

Quand il n’est plus possible de réparer l’objet cassé, vous pouvez lui demander de rédiger une lettre d’excuse ou de vous rembourser l’objet gâté avec son argent de poche ;

Vous pouvez lui confisquer son téléphone ou son jouet en lui expliquant correctement la raison. Vous le lui rendrez quand il aura compris la raison ;

Créer un terrain de négociation avec l’enfant. Après une faute commise vous devez communiquer avec votre adolescent. Cela vous permettra de mettre votre enfant en confiance ;

Montrer à votre enfant ce qu’il fait de bon. Si votre enfant range sa chambre par exemple sans que vous le lui demandiez, vous devez le féliciter et lui montrer votre joie. Expliquez-lui ensuite pourquoi cet acte qu’il vient de poser vous a fait plaisir. Plus vous félicitez un bon acte positif, plus l’enfant recommencera.

Il n’existe pas une règle d’or à respecter pour donner une punition positive à votre enfant. Chaque enfant a ses habitudes. Il faut juste apprendre à mieux connaître votre enfant et à établir ensemble des règles que vous devez tous respecter.

Les punitions qu’il faut éviter

L’erreur la plus grande que commet les parents la plupart du temps, pour raisonner leur enfant est de faire recours aux cris, aux humiliations, aux insultes, aux menaces ou aux châtiments corporels comme les gifles, les bastonnades.

Cependant, la violence, les représailles et l’agression sont des punitions qui plongeront votre enfant dans un état de stress, de peur, de méfiance de façon continuelle. Si votre manière de corriger un enfant, c’est la violence, ce dernier se dira que la seule façon qu’il aura à régler plus tard ces problèmes personnels est de faire aussi recours à l’agression et à la haine. En tant que parent vous avez l’obligation d’éduquer votre enfant et pas de le dresser.

Ne pas faire recours à la violence ne signifie pas qu’il ne faut pas réagir ou ignorer ce qui s’est passé. Vous pouvez par exemple priver votre enfant de télévision, ou lui interdire de sortir ou encore lui retirer son jouet préféré. Vous pouvez également le priver de dessert.

Les punitions positives restent dans tous les cas les meilleures, car elles ont un sens et sont en rapport direct avec la faute commise.