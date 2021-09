Familles nombreuses, la vie en XXL en deuil : une annonce tragique pour le programme, « tu avais la vie devant toi ! »

Alors que les fans du programme de TF1 Familles nombreuses, la vie en XXL, ne cessent de prendre la parole sur les réseaux sociaux, il se trouve que l’on a pu apprendre une nouvelle assez éprouvante récemment, et le moins que l’on puisse dire c’est que les conséquences pourraient être bien plus graves que ce que l’on pourrait être en mesure de penser. En effet, on ne compte plus le nombre de fois où l’on a pu entendre parler de certaines rumeurs complètement dingues au sujet de cette émission très controversée, mais personne aurait pu penser qu’une émotion aurait pu traverser le public après tant d’années.

Avec de plus en plus de français qui peuvent par ailleurs regarder ce programme très attendu, on a pu voir sur les réseaux sociaux une nouvelle assez dingue qui a pu provoquer la colère de certains fans : malheureusement, la situation est catastrophique et on peut voir clairement que dans de nombreux cas de figures, les français vont devoir se faire à une nouvelle version du programme avec la famille Henry.

Malheureusement, même si on peut parfois entendre de très bonnes nouvelles avec notamment la famille d’Amandine Pellissard qui ne cesse de faire parler d’elle sur les réseaux sociaux, ce n’est pas du tout le cas pour la famille Henry qui se trouve dans une posture assez folle et plutôt difficile à gérer pour elle. En revanche, si on aurait pu penser que cela était simplement un effet d’annonce pour pouvoir faire du buzz, ce n’est pas du tout le cas et on sait d’ores et déjà que les fans de l’émission vont être tous terriblement déçus d’apprendre cette nouvelle…

Familles nombreuses, la vie en XXL : la famille Henry balance tout sur les réseaux sociaux…

Alors qu’elle est composée de cinq personnes, on peut dire que la famille Henry a pu conquérir le cœur des téléspectateurs de l’émission Familles nombreuses, la vie en XXL qui est diffusée sur TF1. Mais si, dans le programme, on peut voir de très bonnes nouvelles annoncées en fanfare, personne n’aurait pu imaginer une seule seconde qu’une nouvelle aussi terrible allait pouvoir être annoncée, c’est le moins que l’on puisse dire.

Avec Axel et Yaëlle comme parents, on peut voir dans l’émission les enfants Eden à 11 ans, Léo à 7 ans, et Néva à 6 ans, évoluer dans des situations complètement dingues, mais qui peuvent permettre à des millions de français de se reconnaître à travers leurs yeux. En revanche, avec des nouvelles tragiques qui ne cessent de s’accumuler, cela pourrait bien poser un très gros problème au programme qui s’est d’ailleurs rapidement trouvé au plus mal ces derniers mois avec des départs qui n’ont pas arrêté de s’accumuler dans l’émission.

Un point de rupture à l’approche pour la famille Henry…

Avec des peines que la famille Henry ne cesse de partager sur les réseaux sociaux, personne n’aurait pu penser que de plus en plus de personnes allaient se sentir aussi mal pour elles. On a pu le voir encore récemment avec le beau-frère de la famille qui a pu se retrouver au plus mal dans le cadre de la crise sanitaire.

Avec en effet ce dernier qui s’est retrouvé dans le coma, on a pu apprendre que la mère de famille vient tout juste de perdre son cousin. Avec une vie aussi compliquée à gérer, on ne peut que souhaiter du bonheur pour la suite à cette famille qui en a vraiment besoin au quotidien