Fanny Leeb : la fille de Michel Leeb et ex-candidate de The Voice guérie de son cancer du sein !

Etant candidate sur l’émission The Voice, Fanny Leeb a émerveillé avec sa belle voix. Une étonnante découverte lors de la saison de 2013 qui a apporté d’énormes moments de joie aux téléspectateurs. En 2019, la chanteuse se fait diagnostiquer un cancer de sein. Alors débuta un grand combat qu’elle finit par gagner. Pour annoncer l’heureux évènement à sa communauté, elle a publié un message poignant sur son compte.

Un mal agressif pour la santé et pour la carrière

Née le 09 Juin 1986, Fanny Leeb est une chanteuse professionnelle. Elle est également un auteur-compositrice très talentueuse. Elle fait du jazz et de la pop comme genres musicaux. Le talent de la chanteuse vient de son milieu de vie. Elle a, en effet, grandi dans un environnement purement musical. Mais ce sera en 2013 que Fanny Leeb s’est fait connaître du grand public. Surnommée la « plus belle voix » de la saison 2 de The Voice, elle a fait de grandes performances. Notons qu’elle avait été coachée par Garou.

Un an après sa participation à The Voice, elle sortit son tout premier EP. En 2016, elle sort son second album dénommé Heroes. En 2019, elle finit par entrer dans l’écurie d’Universal Music par le biais du label Decca Records. Une très belle lancée pour la jeune chanteuse Fanny Leeb. Malheureusement, une mauvaise nouvelle viendra assombrir l’horizon. Fanny Leeb est atteinte du cancer du sein !

Une victoire sur la maladie et un message prodigieux

Fanny Leeb s’est battue corps et âme contre sa maladie. Elle a donc subi de nombreuses séances de chimiothérapie. A l’annonce de son mal au public, elle a été explicite sur le type de cancer dont elle souffrait. Il s’agit d’un cancer de sein « très agressif » dont la prolifération était rapide. L’angoisse et l’inquiétude étaient à son comble dans la famille. Mais après une année de combat acharné et de suivi scrupuleux du traitement, elle se remet peu à peu. Contente de sa rémission, elle a fait une publication sur son compte Instagram.

La publication de la chanteuse s’adressait aux victimes du cancer de sein. Elle a tenu à donner tout son soutien à celles qui « ont lutté et qui luttent encore ». Elle demande à toutes ses victimes de cancer de faire preuve de force et de courage face à la maladie. « N’abandonnez pas ! » a écrit Fanny Leeb. Une exclamation très vigoureuse qui force l’admiration des internautes. Notons qu’un tel message vient à pic car il a été publié lors de la journée mondiale contre le cancer.

Un combat gagné mais la grande bataille continue…

Après sa rémission du cancer, la fille de Michel Leeb continue de manquer de confiance en elle. Elle a fait cette confidence dans l’émission Stars à nu. C’est la preuve qu’il reste du chemin à parcourir pour la chanteuse avant d’atteindre le but final. Mais son message sur instagram laisse entrevoir de meilleurs jours pour Fanny Leeb. La chanteuse de 30 ans dans sa dernière publication a impressionné de nombreux fans dont Mareva Galanter et Laury Thilleman.

On aperçoit une Fanny décontractée vêtue de body avec la citation d’Al Siebert en légende. « (…) des forces et des capacités dont on ignorait l’existence. », une phrase qui a touché de nombreux cœurs. Il y a eu plusieurs réactions très touchantes de la part des fans. Pour la plupart, Fanny Leeb est un « bel exemple » à suivre. Fanny Leeb « la guerrière » a été saluée de tous.