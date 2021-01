Fashion Week de 2021 : les looks les plus stylés pour les hommes, vous ne serez pas déçu !

Certes, la crise sanitaire a laissé des traces et les défilés ne peuvent pas s’organiser comme certains le souhaiteraient. De ce fait, les maisons s’adaptent avec des versions virtuelles par exemple. Chanel proposait il y a quelques semaines un défilé avec une seule invité à savoir Kristen Stewart qui est aussi l’égérie de la marque. Pour la Fashion Week des hommes, plusieurs looks ont été dévoilés pour la saison automne hiver de 2021 et 2022

La tendance du homewear connaît un franc succès

Finalement les tendances des femmes sont aussi celles des hommes, car vous pourrez retrouver dans les défilés le homewear. Cette mode connaît un franc succès et elle ne prend pas une seule ride au fil des mois. Comme nous avons tendance à passer du temps chez nous à cause du couvre-feu et du confinement, il n’est finalement pas surprenant que des pièces de ce genre se retrouvent sur le devant de la scène.

Pour la Fashion Week de la saison prochaine, les hommes ont pu découvrir plusieurs défilés notamment du côté de Prada .

. Les vêtements cocooning peuvent aussi se mêler plus aisément à des pièces habillées, le jogging sera par exemple parfait avec une chemise.

Vous pouvez jouer avec les styles et ce sera encore plus le cas à la fin de l’année.

Vous avez aussi pu découvrir des tenues oversizes que ce soit pour les pantalons et les pulls, les looks sont très sympathiques pour les hommes.

Du côté de Balenciaga, l’élégance était encore au rendez-vous avec des pièces assez évasées notamment pour les jeans.

Bien sûr, les hommes ne pourront pas faire l’impasse sur les ensembles et les motifs auront une place de choix avec les carreaux bien sûr. Ces derniers sont aussi très présents dans les défilés pour les femmes au même titre que les imprimés avec les animaux. En ce qui concerne Moschino, les looks ont été très design et travaillés avec des pièces qui semblaient sortir des films d’animation. Les couleurs qui semblent se démarquer restent le marron ou encore le bleu qui fait une petite percée dans les dressings des hommes.

Les styles se mélangent entre les hommes et les femmes

La Fashion Week de 2021 et 2022 pour la saison automne hiver montre clairement un mélange au niveau des genres. Les femmes portent les vêtements d’hommes et l’inverse semble aussi valable. Il faut noter que les pièces ne sont pas forcément genrées, cela permet de combler toutes les silhouettes. La tendance est déjà très présente en France pour cet hiver 2021 et ce sera encore plus le cas l’année prochaine. Par conséquent, si les femmes portaient déjà les affaires du dressing masculin, cela devrait se confirmer pour les prochains mois.

JW Anderson n’a pas hésité à se focaliser pleinement sur cette tendance en supprimant carrément les genres. Les défilés ont montré des modèles qui s’habillaient avec des pièces féminines comme des robes, et même des hauts avec des plumes. La mode unigenre prend de l’ampleur et il suffit de regarder le compte des stars d’Instagram pour comprendre que le secteur est en train de changer. Vous n’aurez pas forcément deux lignes pour les vêtements, mais bien une troisième section avec une mode unigenre. Au vu du reportage proposé par M6 concernant ce sujet, nous comprenons que le troisième genre semble avoir de belles journées devant lui.

Il n’y a donc plus de règles dans le monde du prêt à porter, vous portez ce que vous souhaitez comme le voulez en respectant votre personnalité.