Faustine Bollaert charme les internautes en dévoilant un cliché inédit de son mariage !

Un couple unique au mariage atypique

Depuis 8 ans, Faustine Bollaert file le parfait amour avec Maxime Chattam, le célèbre auteur qu’elle a épousé en 2012. En bon romancier à succès qu’il est, ce dernier n’a pas lésiné sur le romantisme de sa demande, tout comme sur l’aspect unique et atypique de leur mariage. Il s’agissait sans nul doute du plus beau jour de leur vie, juste après la naissance de leur fille Abbie née en 2013 et de celle de leur fils Peter, né en 2015.

Plus en forme que jamais, Faustine Bollaert dévoile une ancienne photo d’elle en robe de mariée sur Instagram le 2 septembre dernier. En guise de légende de cet adorable cliché, elle a indiqué « Une robe. Une vie. Que de souvenirs ». De quoi émouvoir tous ses suiveurs, ravis de constater que les deux tourtereaux n’ont rien perdu de leur amour, ni de leur romantisme en presque une décennie.

Faustine Bollaert a rencontré l’écrivain à succès Maxime Chattam en 2010, alors qu’elle l’interviewait sur le plateau de son émission Et si c’était ça le bonheur ?, diffusé sur Europe 1. Le coup de foudre fut instantané et pour preuve : La demande en mariage arriva seulement 3 mois après le début de leur relation. « Cela m’a prise de court et m’a obligée à faire confiance et à suivre mes émotions » confie l’ancienne présentatrice du Meilleur Pâtissier qui ne regrette pas sa décision un seul instant.

Leur mariage, organisé dans un style manoir hanté, fut aussi atypique que la demande. Toutefois la cérémonie et la fête ont fait honneur à la personnalité du couple. Ils se disent d’ailleurs tous les deux fans de gothique et de films d’horreur.

Une photo pour fêter ses noces de coquelicot

Sur Instagram, la présentatrice de Ca commence aujourd’hui dévoile un cliché de son mariage avec Maxime Chattam en 2012. Cette photo souvenir la présente dans sa sublime robe de mariée blanche et intemporelle. Bien que ne faisant pas face à l’objectif, il était aisé de ressentir le bonheur dont Faustine Bollaert irradiait à ce moment-là.

Devant la magie du cliché et la nostalgie qui en découle, le public est sous le charme et n’ont pas manqué de le lui faire savoir. Les commentaires fusent alors : « Mon Dieu que vous êtes belle », « Vous rayonniez de bonheur », « Quelle robe superbe » ou encore « Vous étiez magnifique ».

La maman d’Abbie et de Peter a également partagé une autre photo sur Instagram relatant un doux moment au bras de son mari. En guise de légende, Faustine Bollaert a indiqué #nocesdecoquelicot pour marquer ses 8 ans de vie commune.

Entre deux émissions, l’animatrice voyage aux quatre coins de la France. Ainsi, il n’est pas rare de la retrouver en Dordogne, en train de grimper la Dune du Pilat ou encore en train de faire un petit stop en Bretagne. La publication de sa sublime robe blanche est le clou du spectacle de sa vie de conte de fée qu’elle a décidé de partager avec les internautes.

Aujourd’hui, Faustine Bollaert est une épouse heureuse et une mère comblée de deux adorables enfants. La star d’ordinaire si discrète s’autorise à faire quelques rares confidences sur sa vie privée à travers le magazine Télé 7 jours. Son chéri lui a offert la plus belle surprise de sa vie en la demandant en mariage, si bien qu’elle n’a pu que lâcher prise et se laisser emporter par le torrent de l’amour.