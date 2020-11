Faustine Bollaert : elle se confie sur la mort tragique de son premier amour !

Dans son émission La Boîte à secrets du 6 novembre sur France 3, l’animatrice emblématique est revenue sur la scène où elle avait versé quelques larmes suite à la disparition de son ex-petit ami. S’il arrive à certaines personnalités d’évoquer quelques fois, des moments tristes de leur vie, l’épouse de Maxime Chattam en a eu elle aussi.

Faustine Bollaert parle de la mort de son premier petit ami

Depuis quelque temps, Faustine Bollaert est devenue discrète sur sa vie sentimentale mais son compagnon n’hésite pas à afficher son amour pour la femme de sa vie, sur les réseaux sociaux. Alors que l’animatrice télé connait un véritable succès dans sa carrière, cela se fait également ressentir dans sa vie de couple. Mère de deux enfants, l’épouse du célèbre écrivain mène une vie plutôt épanouie. Si Faustine Bollaert peut s’estimer heureuse aujourd’hui, les choses ne se sont toujours pas passées comme elle le souhaitait. Comme ce fut le cas pour la plupart d’autres célébrités, la mère de Peter et Abbie a vécu plusieurs drames lorsqu’elle était plus jeune.

En effet, Faustine Bollaert n’a toujours pas oublié son tout premier amour. C’est d’ailleurs la deuxième fois qu’elle en parle. Elle était revenue sur cet épisode sombre de sa vie lors d’un entretien avec Michel Cymes en 2019. Elle révélait avoir perdu son petit ami dans un accident de moto. À l’époque, elle n’avait même pas 18 ans et avait également vu sa grand-mère mourir dans ses bras. S’étant habituée à ces tragédies, l’animatrice dévoilait qu’elle n’a plus peur de la mort à cause de cette adolescence douloureuse.

Faustine Bollaert, insensible face à la mort ?

C’est également à cause de tous ces évènements malheureux qu’elle serait devenue une grande fan des films d’horreur. Lors d’un entretien avec nos confrères de TV Grandes chaînes, elle affirmait sa passion pour les scènes affreuses, gothiques qui racontent des histoires effrayantes. Malgré les huit ans de mariage passés avec l’écrivain Maxime Chattam, Faustine Bollaert semble n’avoir toujours pas oublié la mort de son premier copain. Alors qu’elle s’illustre comme une personne qui n’a pas peur de la mort, elle a d’ailleurs transmis ce côté à son mari. Le couple aurait fait un mariage sous le thème d’un manoir hanté d’après ses déclarations dans cette interview.

Il faut dire que le destin aurait permis à la mère de famille d’être aux commandes des émissions de fortes émotions. Ses fans peuvent mieux comprendre pourquoi elle se sent très à l’aise dans la présentation des programmes comme La Boîtes à secrets ou Ça commence aujourd’hui où des histoires parfois terribles sont relatées. Faustine Bollaert comble l’écrivain français de 44 ans de bonheur depuis leur rencontre. Le romancier fait régulièrement parler de leur couple suite à ses multiples déclarations d’amour sur les réseaux sociaux. Il y a quelques jours, l’écrivain de Le Signal est passé sur le plateau de C à vous pour faire la promotion de son nouveau livre qu’il a dédicacé à son épouse.

Intitulé L’Illusion, le récent ouvrage de Maxime Chattam est sortie depuis le 28 octobre. Alors qu’il avait écrit sur les premières pages « À ma femme Faustine qui m’a permis de faire la distinction entre l’illusion et le bonheur », Anne-Elisabeth Lemoine ne s’était pas empêché de réagir face à cette belle déclaration d’amour. Cela fut également le cas en mars 2019 lors du 40eme anniversaire de l’animatrice de France 3. Son époux lui avait fait une adorable déclaration d’amour. Les deux tourtereaux filent le parfait amour et s’aiment comme au premier jour. Le couple partage régulièrement quelques moments de leur quotidien sur Instagram.